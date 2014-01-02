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أهلي جدة يقترب من ضم أفضل لاعب في الدوري الروماني

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أهلي جدة يقترب من ضم أفضل لاعب في الدوري الروماني أهلي جدة يقترب من ضم أفضل لاعب في الدوري الروماني

اقترب مسؤولو نادي أهلي جدة من التعاقد مع اللاعب البرازيلي ايريك دي اوليفيرا صانع العاب نادي باندوري الروماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتسعى الإدارة الأهلاوية لحسم الصفقة في أسرع وقت لتعويض رحيل البرازيلي برونو سيزار الذي تم الاستغناء عنه تنفيذا لرغبة المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا.

أوليفيرا الذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى يلعب كصانع ألعاب، وسجل 14 هدفاً في 31 مباراة شارك بها , كما صنع 15 هدفاً لزملائه خلال الموسم الحالي من الدوري الروماني.

يُذكر أن دي أوليفيرا فاز مؤخرا بلقب أفضل محترف أجنبي في رومانيا عام 2013 وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يفوز اللاعب بهذه الجائزة، وتبلغ قيمة اللاعب المالية ما يقرب من 2 مليون يورو.

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