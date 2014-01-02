بالصور.. خبير آثار يطالب بإنشاء معهد بحوث نباتات طبية بسانت كاترين

طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، بإنشاء معهد لبحوث النباتات الطبية بسانت كاترين، يستوعب الباحثين من كليات الصيدلة والعلوم والزراعة، ويخلق منظومة علمية متكاملة لدراسة البيئات الطبيعية لهذه النباتات والمواد الفعالة المستخلصة منها، مع وجود 472 نوعا من الأعشاب الطبية بسانت كاترين، منهم 42 نوعا من النباتات النادرة والمهددة بالانقراض بسبب انتشار أعمال جمع الحطب للوقود، مما يقضى على هذه النباتات.

ويضيف د. ريحان أن أهم الأعشاب الطبية بسانت كاترين هى "الهنيدة"، للقضاء على الحصوة، والأملاح والنقرس، و"الساموا" لعلاج السكر وطرد السموم، و"الجعدة" للمسالك البولية والبكتيريا والوزن الزائد، و"القيصوم" لعلاج الصداع والرمد ومهدئ، وزيت الأعشاب المكون من 40 نوعا من العشب ويستخدم مساج للفقرات والمفاصل والخشونة وحساسية الجلد، وشاى "الروزمارى" لالتهاب اللوز والمفاصل ومهدئ للعضلات، و"اللصف" الذى ينبت فى شقوق الصخور لعلاج الروماتيزم بغلى أوراقه وتبخير المصاب بها.

ويشير د. ريحان إلى أن إنشاء مركز لبحوث النباتات بسانت كاترين، سيقدم دفعة قوية للحفاظ على هذه النباتات أولاً، وحسن استغلالها فى العديد من الصناعات الدوائية، ويكون حق ملكيتها الفكرية لمصر، وتوثيق هذه النباتات علمياً، وفتح المجال لإنشاء شركات أدوية بسيناء، وإنشاء كلية صيدلة بها فرع خاص للأعشاب الطبية، وتنشيط السياحة العلاجية بسيناء بإنشاء مراكز صحية للعلاج بالرمال بشمال سيناء ورأس سدر، والمياه الكبريتية بحمام فرعون وحمام موسى، والأعشاب الطبية بسانت كاترين، علاوة على جو سيناء الصحى المناسب للنقاهة من كل الأمراض.

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