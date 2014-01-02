"الدولي لشاب الأزهر والصوفية" يعلن عن مبادرة للمصالحة الوطنية

أعلن المكتب السياسي للاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية أنه بصدد طرح مبادرة مصالحة وطنية سيتم الإعلان عن كيفية إتمامها خلال الأيام الجارية.

وأكدت مكاتب الهيئات العامة للاتحاد أن الاتحاد سيعمل على دعم عمل مؤسسات الدولة لتنفيذ خارطة الطريق، من منطلق دوره كتنظيم رائد بالمجتمع المدني يعمل منذ عامين على دراسة وتحقيق عملية التحول الديمقراطي فى مصر والعالم العربي.

صرح بذلك إبراهيم النجدي، مستشار رئيس الاتحاد للعلاقات الخارجية، موضحا أن المكتب يعمل منذ أكثر من عام على مجموعة من المشروعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وتأهيل شباب الأزهر والصوفية لممارسة العمل السياسي، فضلاً عن الدراسات والأبحاث التى تجريها المكاتب السياسية للاتحاد ومكتبها السياسي العام بشكل مستمر لاستطلاع آراء المواطنين، وإدماجهم فى مناقشة مجتمعية موسعة حول القضايا الحساسة، وأهمها كيفية الخروج بمصر فى هذا الوقت الراهن إلى بر الأمان، مضيفا "سوف نستمر فى تنفيذها على نطاق أوسع، فضلاً عن مواصلة دور الاتحاد فى التواصل مع المجتمع المدني فيما يتعلق بحالة الحقوق والحريات فى مصر، ولنقل الصورة الصحيحة عما يجرى فى مصر للعالم كله".

وأكد "النجدي" أن أبناء الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية مخلصون لرسالتهم فى توحيد الصف والمصالحة الوطنية بين كافة طوائف الشعب بقدر إخلاصهم لمصر .

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