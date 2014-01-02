طبيب: التهتهة بالكلام تعكس عدم الثقة بالنفس

طرق تحاورك وحديثك مع الناس تكشف طبيعة شخصيتك.. فكثيرا منا يتحدث دون أن يدرك أن طرق الحديث تنبأ بما تحتويه الشخصية، هذا ما أشار إليه الدكتور وائل زين الدين استشارى الطب النفسى قائلا، إن بعض الأفراد يعانون من التهتهة والتلعثم أثناء الكلام وهذا إن لم يكن مرضا فهو يكشف خللا نفسيا شديدا بالشخصية، فالتهتهة ليست قاصرة على الأطفال فحسب بل يشترك بها الكبار لأنها تحدث عندما يعانى الشخص من عدم ثقة بالنفس أو يعانى من عدم القدرة على مواجهة الآخرين أو يكون قد تعرض لصدمة، هنا لم يجد سوى التهتهة لتكشف ما يدور به ويزداد الأمر سوءا عندما يكون ذلك الأمر محل سخرية من قبل الآخرين، وهنا لا يجد حلا سوى العزلة عمن حوله ولمساعد الشخص على التغلب على التهتهة التى تقابله لابد من مراعاة مجموعة من الأشياء كدعم الشخص بالثقة بالنفس من قبل المحيطين به مع إكسابه القدرة على النجاح وذلك بإشراكه فى عدد من الأنشطة الاجتماعية ومساعدته على التفوق بها وتخطيها.

وقد تكشف التهتهة أن تعرض الشخص لصدمة فى حياته تجعله غير متقبل للحديث فيقوم بذلك الأمر بصعوبة ويظهر ذلك عن طريق التهتهة التى تكشف مواطن ضعفه تجاه الآخرين، لذا فالتهتهة قد تكشف عدم ثقة بالنفس وتحتاج منا للدعم النفسى لمن يعانون منها حتى يكونوا قادرين على تخطيها.

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