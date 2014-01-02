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أدوية جديدة تعالج مرضى السكر تقلل من مقاومة الأنسولين وتحفظ البنكرياس

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أدوية جديدة تعالج مرضى السكر تقلل من مقاومة الأنسولين وتحفظ البنكرياس أدوية جديدة تعالج مرضى السكر تقلل من مقاومة الأنسولين وتحفظ البنكرياس

أكد الدكتور عمر السعدنى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، أن مرض السكر من النوع الثانى له سببان إما أن الأنسولين يظهر وهناك مقاومة ضد عمل الأنسولين الذى يفرز من البنكرياس بكميات أكبر من احتياج الجسم لتفادى هذه المقاومة يؤدى إلى ضعف البنكرياس ويفشل فى عملة وبالتالى تقل كمية الأنسولين فى الجسم .

والسبب الثانى نقص الأنسولين من البنكرياس فى بداية مرض السكر نتيجة التهاب وتدمير خلايا البنكرياس، وقد ظهرت فى الأسواق المصرية والعالمية مجموعة من الأدوية التى تقلل من مقاومة الأنسولين وبالتالى تحافظ على الأنسولين وتحافظ على البنكرياس وتعمل على تفادى ظهور مرض السكر لفترة طويلة ومضاعفاته ومن هذه الأدوية عقار "البيوجليتازون" المتواجد بأسماء مختلفة فى السوق المصرى والتى إذا استعملت جيدا ستساعد بكثرة فى تقليل الإصابة بمرض السكر.

مع العلم بأن هناك بعض المحاذير البسيطة التى يجب أن تراعى أثناء العلاج ومنها عدم وجود هبوط بالقلب أو الضغط غير المنضبط بالعلاج، فيما عدا ذلك فهو آمن عند استخدامه.

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