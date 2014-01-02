تعرف على اكتئاب فصل الشتاء

الاكتئاب أنواع.. يأتى فى فصول العام والاكتئاب الموسمى، ويقول الدكتور مدحت عبد الحميد أبو زيد أستاذ ورئيس قسم علم النفس بجامعة الإسكندرية إن اضطراب اكتئاب الشتاء يعد من فئة اضطراب الاكتئاب الموسمى، ويُـسمّى بذلك لأنه يأتى على شكل نوبة موسمية مثل نوبة الشتاء، ونوبة الصيف، ونوبة الخريف، ونوبة الربيع، ونوبة أيام الاختبارات الدراسية، وهكذا على أن تختفى الأعراض بعد زوال موسمها ثم تعاود تارة أخرى فى موعد الموسم من العام وفى كل عام حتى يتم علاجها.

ويشير د. أبو زيد إلى أعراض الاكتئاب الموسمى تتشابه مع الأعراض الكلاسيكية للاكتئاب مثل المزاج الاكتئابى، وفقدان الاهتمامات بالأنشطة الممتعة، والتعب وفقدان الطاقة، ومشاعر عدم الاستحقاق أو اليأس، وضعف التركيز واتخاذ القرارات، والأفكار المتواترة عن الموت والانتحار، ونعرض فيما يلى لأهم الأعراض المميزة للاكتئاب الموسمى فى الشتاء: النوم أكثر من المعتاد، واللهفة نحو السكريات والنشويات أو الكحوليات، وزيادة الوزن، والاستثارة، وصراعات ونزاعات مع الآخرين، وتثاقل فى الأطراف، واضطراب السلوك.

وتابع أبو زيد أن هناك دراسات كثيرة قد اضطلعت بذاك النمط من الاكتئاب وقد يكون سبب ذلك التعرض لصدمة ما فى فصل الشتاء كفقدان عزيز، وحساسية خاصة نحو هطول المطر والرعد والبرق والبرد والصقيع والرياح خاصة فى الليل مع حلكة الظلام، بالإضافة إلى أن الضباب والغيوم تثير مشاعر اكتئابية لدى بعض الأفراد فضلا عن قلة التعرض لضوء الشمس وتغيرات حرارة الجسم، ومن الثابت تأثر الحالة المزاجية بالعوامل المناخية خاصة الباردة مما ينجم عنه كثرة الإصابة بنزلات البرد والزكام والإنفلوانزا والتهاب الشعب وتناول مضادات حيوية والتى تتسبب فى إثارة الاكتئاب وتعكير المزاج.

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