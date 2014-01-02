راشد بن حميد: عجمان مؤهلة للتنافسية العالمية

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن ما تم إنجازه من مشاريع حيوية في إمارة عجمان، خاصة بالطرق والبنية التحتية والمرافق السياحية والتسهيلات على المتعاملين باستخدام التطبيقات الذكية للخدمات المقدمة لهم، وتوفير كافة المتطلبات للمستثمرين، مشيراً إلى أن عجمان مؤهله للتنافسية العالمية، لما تشهده من قيام نهضة عمرانية وحضارية، تتجلى في مبانيها الحديثة، التي تجمع بين الحداثة والتراث.

وقال: النهضة العمرانية يمكن مشاهدتها من الجو بالطائرة أو عبر موقع الدائرة الإلكتروني بخرائطها التي قام قسم نظم المعلومات الجغرافية بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان بإضافة صورة فضائية حديثة إلى برنامج خريطة عجمان الإلكترونية، تم التقاطها من الجو، بما يسهم في تعريف العالم بها، وبمقوماتها الحضارية.

منجزات خدمية

وأكد في حديث صحافي بمناسبة بدء العام الجديد 2014 أن دائرة البلدية والتخطيط حققت العديد من المنجزات الخدمية في كافة قطاعاتها، بتوجيهات قيادية واهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وبمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وحرصهما على توفير البنى التحتية الملائمة لسكان الإمارة، فقد نفذت الدائرة العديد من المشاريع الخاصة بالطرق والبنية التحتية، منذ مطلع العام 2013، وعلى مراحل وفق خطة مدروسة من قطاع الشؤون الهندسية.

لافتاً إلى أن ما أنجز من مشروع جسر الشيخ خليفة بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام بالغ منه بعجمان وسائر الإمارات الشمالية، مؤكداً أن المشروع يعتبر من أضخم الإنجازات بالإمارة العام الماضي 2013.

وبين أن مشاريع الإسكان التي وفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان والمنح للأراضي للمواطنين من قبل صاحب السمو حاكم عجمان، لها عظيم الأثر في نفوسنا وتحظى بالشكر والعرفان والتقدير والامتنان من الدائرة لأصحاب السمو على مكارمهم، وما يولونه من اهتمام بأبناء إمارة عجمان، ورعايتهم لمصالحهم واحتياجاتهم.

مارينا عجمان

وأوضح أن من أهم الإنجازات، التي حققتها الدائرة العام الماضي 2013، هو إنجاز المرحلة الأولى من مشروع جدار مرسى مارينا عجمان بمخصصات مالية، بلغت قيمتها 100مليون درهم باعتبار أن المشروع فريد من نوعه، ويقع على الواجهة البحرية الأجمل على الخليج العربي، معرباً عن شكره لفريق العمل الذي أشرف على المشروع، منوهاً بأن مشروع جدار مارينا عجمان صمم بحيث يكون طوله الخراساني بمسافة 1530 متراً، مع مساحة للردم بعد الجدار تصل إلى 000 .20 متر مربع.

وأضاف سموه أن رؤية ورسالة واستراتيجيات الدائرة تأتي ضمن منظومة وطنية حكومية متكاملة، تترجم رؤية واستراتجيات القيادة في عجمان، وتعكس حرصها ومواءمتها مع السياسات للحكومة الاتحادية في تطوير كافة مناطق الإمارات.

جسر مشاة

أكد الشيخ راشد النعيمي رئيس الدائرة، أنه تم انشاء جسر لعبور المشاة على شارع أنس بن مالك في منطقة الراشدية1 أمام أبراج الخور، وذلك لتحقيق عبور آمن وسهل للمشاة على الشارع المذكور، وذلك وفقا ًلاستراتيجية الدائرة في تطوير البنية التحتية وحرصها الدائم على تأمين سلامة الأفراد بالدرجة الأولى، خاصة أن المنطقة تشهد عبوراً كثيفاً للأفراد والمركبات بالاتجاهين ولا يوجد ممر للمشاة في هذه المنطقة، ما يشكل خطراً جسيماً على حياة المارة، وبلغت كلفة المشروع 4 ملايين درهم، وتم الانتهاء من تنفيذ الجسر بالكامل في بداية شهر يونيو الماضي، و هو الآن قيد الاستخدام.

مشاريع نوعية في الطرق والبنية التحتية

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن عام 2013 شهد إنجاز العديد من المشاريع النوعية في قطاع الطرق والبنية التحتية، منها إنشاء جسور على شارع الاتحاد، ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع، التي تقوم بها إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، وذلك لتحقيق إنسيابية المرور في الإمارة والتسهيل على مستخدمي الطرق إلى سائر المنافذ فيها، وذلك لما له من أهمية استراتيجية اقتصادية وتجارية.

وأوضح أن المشروع يتألف من مرحلتين، المرحلة الأولى منه مقسمة إلى جزأين، الجزء الأول إنشاء جسر عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع مشيرف قرب مركزسيتي سنتر عجمان بالاتجاهين، والجزء الثاني انشاء جسر عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الكويت قرب حمدان سنتر في منطقة النعيمية، ويبلغ طول منطقة العمل في الجزأين 3000 متر وبعرض وسطي /55 متراً تقريباً، وتتألف المرحلة الثانية من انشاء جسر على تقاطع الصناعية، لتسهيل حركة عبور المركبات للقادمين من إمارة الشارقة باتجاه عجمان .

ولفت إلى أن المشروع يتضمن الأعمال الإنشائية للجسور وأعمال الطرق والأرصفة واللوحات المرورية والارشادية والتخطيط والدهان وأعمال الانارة والتحكم المروري وشبكات الصرف المطري وحماية خطوط الخدمات، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى حل مشكلة الازدحام المروري على تقاطع مشيرف وتقاطع النعيمية وتأمين مرور سهل وانسيابي لحركة الذهاب والاياب من دبي إلى عجمان، ومن رأس الخيمة إلى عجمان، وبالعكس، موضحاً أن كلفة المشروع تبلغ 155مليون درهم، وبلغت نسب الإنجاز الفعلية للمشروع 90%، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في الربع الاول من العام 2014، ومن المرحلة الثانية من المشروع في نهاية عام 2014.

طرق في الروضة

وقال: إن مشروع إنشاء طرق في منطقة الروضة عبارة عن إنشاء مجموعة من الطرق الداخلية المفردة في منطقة الروضة، وذلك بهدف خدمة سكان المنطقة وتأمين وصول سهل ومريح للسكان إلى منازلهم، وفقاً لاستراتيجية الدائرة،وحرصها الدائم على تطوير البنية التحتية، وتحقيق الراحة والرفاهية للسكان، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من السكان يعانون مشكلة الوصول إلى بيوتهم في تلك المنطقة الرملية، لعدم وجود طرق معبدة في المنطقة تصلهم بالطرق الرئيسة، منوهاً بأن المشروع يتكون من مرحلتي: المرحلة الاولى بطول 2.5 كيلو متر وعرض حارتي مرور، حيث بلغت كلفتها 20 مليون درهم. وتم المباشرة في هذه المرحلة بداية العام الماضي والانتهاء من تنفيذها بالكامل في شهر يوليو العام الماضي.

تقاطع المحكمة

وأضاف: إن إنجاز مشروع تطوير تقاطع المحكمة من المشاريع الحيوية، التي تمت خلال العام الفائت لما له من فوائد عدة على مستخدمي الطريق بعد تنظيم حركة المرور عليه، ووضع إشارات ضوئية أسهمت في تخفيض نسب الحوادث عليه،وتسهيل حركة السير، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن تطوير تقاطع شارع الشيخ عمار مع شارع الجامعة قرب محكمة عجمان، وتشمل الأعمال ازالة الدوار الحالي واستبداله بتقاطع منظم بإشارة ضوئية مع مداخل حرة باتجاه اليمين، وتوسعة امتداد شارع الجامعة بعد التقاطع لغاية شارع الإمام الشافعي ليصبح باتجاهين وبمسارين لكل اتجاه مع توسعة مداخل التقاطع من جميع الجهات.

وتابع: إن المشروع يهدف إلى حل مشكلة الازدحام المروري وتنظيم حركة المرور على تقاطع شارع الشيخ عمار مع شارع الجامعة، وتقاطع شارع الجامعة مع شارع الامام الشافعي وتصريف مياه الامطار في هذه المنطقة، مبيناً أن طول المنطقة التي تم تطويرها من الجهتين، يبلغ 1000 متر تقريباً، ويشمل المشروع أعمال الاسفلت والارصفة والدهان والتخطيط وشبكة الصرف المطري وحماية خطوط الخدمات وأعمال التحكم المروري والإنارة، بلغت الكلفة التقديرية للمشروع 10ملايين درهم. وتم الانتهاء من أعمال المشروع بداية شهر ديسمبر 2013 وتم فتح التقاطع لحركة المرور أمام الجمهور.

تقاطع الشيخ خليفة

وأكد أن تطوير تقاطع الشيخ خليفة يعتبر من أهم وأضخم المشاريع في الامارة لكونه يشكل نقطة التقاء لأكثر الشوارع حيوية في الامارة وهي شارع الشيخ خليفة مع شارع الاتحاد وشارع الشيخ زايد، ونقطة توزيع هامة من وسط المدينة إلى مناطق مختلفة فيها، بحيث يصبح التقاطع حراً في جميع الاتجاهات ومن دون إشارات ضوئية، موضحاً أن المشروع يتألف من نفق من شارع الشيخ زايد إلى شارع الاتحاد باتجاه تقاطع الصناعية، وطريق سطحي للقادم من شارع الشيخ خليفة إلى شارع الشيخ زايد، ومن جسر على شارع الشيخ راشد بن سعيد للقادم من جهة الشارقة باتجاه مركز الإمارة، إضافة إلى جسر على شارع الاتحاد لحركة المرور القادمة من جهة الشارقة، وجسر على شارع الاتحاد لحركة المرور القادمة من جهة أم القيوين.

250 مليون درهم

أكد الشيخ راشد النعيمي أن كلفة مشروع تطوير تقاطع الشيخ خليفة 250 مليون درهم وقد استغرق مدة عمل سنتين وتم الانتهاء من جميع أعمال المشروع، حيث تم افتتاح آخر مرحلة منه في النصف الأول من العام الماضي، ما أمن حركة مرورية انسيابية على شارع الاتحاد وشارع الشيخ خليفة، وشارع الشيخ زايد وأنهى مشكلة الازدحام المروري على هذا التقاطع.

إنجاز مجموعة خدمات ذكية وإلكترونية للتسهيل على المتعاملين

أكد الشيخ راشد النعيمي إنجاز العديد من المشاريع الإلكترونية والذكية، التي تهدف التسهيل على المتعاملين منها إعتماد خريطة طريق لمشروع الخدمات الذكية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إطلاق مشروع الحكومة الذكية في الإمارات كافة.

وأوضح أنه تم إضافة التطبيق الذكي للدائرة على الأجهزة الذكية الحديثة،مثل الآيفون، لافتاً إلى أنه جاء إطلاقه في مرحلته الأولى ليضم 7 خدمات ذكية، تقدم للمتعاملين.

وأشار إلى أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة، وترجمة رؤية حكومة عجمان في تطبيق سياسة التحول الذكي في خدماتها المقدمة، بما يتوافق ورؤية القيادة واستراتيجيتها الاتحادية، وبتعميم الخدمات الذكية في خدماتها المقدمة لجمهور الإمارة خاصة، والإمارات بشكل عام.

وأفاد بأن إطلاق المرحلة الأولى من التطبيقات الذكية للدائرة ستكون البداية، وحجر الأساس لبدء التحول الذكي في تقديم خدمات الدائرة لكل المتعاملين، بحيث تصل إليهم بشكل إبداعي وسهل، تغنيهم عن التواجد في مراكز خدمة الدائرة، وتوفر لهم ميزة التواصل من أي مكان في العالم وفي أي وقت.

وبين أن الخدمات الذكية التي سيتم إطلاقها وهي خدمة الاقتراحات، وخدمة الشكاوى وخدمة التسجيل، وخدمة متابعة الطلبات الإلكترونية، وخدمة الاستعلام عن مخالفات المواقف، وخدمة استعلام تواصل، خدمة مواقع مراكز الخدمات.

من خلال استخدام التطبيقات والأدوات الذكية في كافة تعاملات الدائرة على المستوى العالي، الذي يليق بسمعتها في التميز الخدمي المؤسسي، مؤكداً أنها مطلب ضروري لاستخدام التقنيات الذكية، وحسن استغلالها لصالح الحوسبة الخضراء، وتقنين استخدام الأوراق.

وأكد أن وجود مثل هذه التطبيقات الذكية في متناول متعاملي الدائرة،سينعكس بشكل مباشر على تنمية النشاط التجاري والاستثماري في إمارة عجمان، وهذا سيحسن من أداء الخدمات، وترفع نسبة رضا المتعاملين معها، التي تتماشى مع تنمية الاستدامة ونمو الاقتصاد الأخضر ليتم مستقبلاً إطلاق ما يزيد على 70 خدمة ذكية مع نهاية عام 2015 على جميع منصات التطبيقات، كآبل، وأندرويد، والبلاك بيري، وأن الباكورة الأولى من الخدمات الذكية التي سيتم إطلاقها تحتوي على العديد من الأفكار الإبداعية والخاصة بالاقتراحات والشكاوى، والاستعلام عن خدمات تواصل، والاستعلام عن مخالفات المواقف المدفوعة الرسوم، بالتنسيق مع إدارة المرور بشرطة عجمان.

وأشار إلى أن الدائرة حصلت على جوائز عالمية في التميز المؤسسي مثل الجائزة الذهبية لمنظمة الافكار الذكية ببريطانيا وكذلك جائزة عالمية لمبادرتها يوم بلا أكياس بلاستيكية والتي إستعرضتها خلال فعاليات مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأميركية .