مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين بحادثين منفصلين برأس الخيمة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرين بحادثين منفصلين في رأس الخيمة ، حسبما أعلنت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة ،

ففي الحادث الأول لقيت إمرأة آسيوية الجنسية تدعى (م.ف 27 عاماً) وعربي الجنسية يدعى (ن.س 26 عاماً) مصرعهما فيما تعرض 5 آخرين من جنسيات مختلفة لإصابات متفاوتة بعد تعرضهم لحادث تصادم قوي بإحدى الطرق في رأس الخيمة .

وقال المقدم أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أنه ونتيجة للسرعة الزائدة التي كانت تسير بها المركبة التي كان يستقلاها عند دوار السفينة، فقد انحرافت المركبة ولم يتمكن سائقها من السيطرة على مقودها مما أدى إلى اصطدامه بعدة حواجز ومطاعم ثم اصطدامه بمركبة ثقيلة كانت متوقفة على جانب الطريق وإصابة راكبيها من الجنسية الآسيوية هما (م.أ 32 عاماً) و (م.ا 37 عاماً) بإصابات متفاوتة بالإضافة إلى إصابة جميع ركاب المركبة الأولى، وإحداث أضرار مادية جسيمة على المركبة .

وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ لمكان الحادث، وتم نقل المتوفيان والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وفي حادث آخر لقي مواطن يدعى (أ.ع.خ 30 عاماً) مصرعه متأثراً بجروحه العميقة بعد تعرضه لحادث إنحراف وتدهور مركبته بإحدى الطرق برأس الخيمة، فيما أصيب 11 شخص بينهم أطفال بإصابات بليغة ومتوسطة .

ويشير مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، إلى أن الحادث وقع بينما كان المواطن يسير بمساره الصحيح بإحدى الطرق، برفقه عائلته، حيث تفاجىء بإنحراف إحدى الشاحنات بشكل مفاجىء وحاول تفاديها إلا أنه انحرف ثم تدهورت المركبة عدة مرات، وأسفر عن وفاة المواطن على الفور وإصابة عائلته بإصابات متفاوتة، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ لمكان الحادث، ونقلهم جميعاً للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وقد تم تحويل ملف الحادثين للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وجدد الصم نداءه لجميع قائدي المركبات، وخاصة الشاحنات، بضرورة اتباعهم للقواعد والأنظمة المرورية المعمول بها على مستوى الدولة وعدم التهاون بها، للحفاظ على أرواحهم وأرواح الجميع، مؤكداً حرص إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة على توعية جميع السائقين على مدار العام بالنتائج الوخيمة التي قد يتعرضون لها نتيجة عدم اتباعهم وعدم ألتزامهم بالقواعد المرورية، كما أنها تحرص على تنظيم العديد من الحملات التوعوية لهم والتي من شأنها تعمل على رفع ثقافتهم المرورية، وأضاف بأن جميع الجهات بشرطة رأس الخيمة، بدءً بغرفة العمليات المركزية والدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ على أهب الإستعداد لتلقي أي بلاغ في كل الأوقات وتقديم المساندة والدعم اللازمين للجميع بكل كفاءة وبأحدث الأجهزة والمعدات لإنقاذ وإسعاف المصابين، متمنياً للجميع عاماً سعيداً بعيداً عن الحزن والمآسي الناتجة عن الحوادث المرورية وغيرها .

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