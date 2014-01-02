السعودية تجرى دراسات حول الثروة السمكية بمياهها الإقليمية فى الخليج العربى

بدأ مركز الدراسات البحرية فى مركز البيئة والمياه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تنفيذ مشروع لدراسة الثروة السمكية فى المياه الإقليمية للسعودية بالخليج العربى، يتضمن إجراء أربع دراسات تقدم تصورا واضحا عن الثروة السمكية بالخليج العربى.

وقال مدير مركز الدراسات البحرية فى مركز البيئة والمياه بمعهد البحوث فى الجامعة الدكتور محمد قربان فى تصريح أمس، إن المشروع يتكون من دراسة المخزون السمكى ودراسة البيئات المائية والمؤثرات عليها، ودراسة عن تأثير الصيد الجائر غير المنظم على الثروة السمكية، مشيرا إلى أن نتائج هذه الدراسات ستصب فى الجزء الرابع من المشروع الذى يتكون من دراسة لإدارة الثروة السمكية فى الخليج.

وأضاف أن الدراسة تغطى المياه الإقليمية السعودية فى الخليج العربى الممتدة من الحدود البحرية مع الكويت وحتى رأس أبو قميص، حيث يدرس المشروع جميع ما يتعلق بالثروة السمكية.

وأوضح أن الدراسة الأولى تعنى بالمخزون السمكى الكمى التى تحتاج إلى مسح كامل للمياه الإقليمية للمملكة فى الخليج، وتحتاج إلى عشر سنوات أو أكثر لإنجازها كاملة وأنها لن تكتمل بالتزامن مع الدراسات الأخرى، لأنها تحتاج وقتا أطول.

وأشار إلى أن الدراسة الثانية تشمل دراسة البيئات السمكية والمؤثرات عليها مثل الأعشاب البحرية والمانجروف وبيئات المرجان البحرى ومدى تأثرها بالعوامل المحيطة مثل بناء الأرصفة البحرية، لافتا إلى أن دراسة البيئات المائية أصعب جزء فى المشروع.

وبين قربان أن الدراسة الثالثة تتعلق بدراسة تأثير الصيد الجائر على الثروة السمكية، وتأثير عدم تنظيم فترات الصيد واستخدام شباك غير مناسبة، والطرق الصيد الخاطئة ومدى تأثير هذه الممارسات على الثروة السمكية.

وأوضح أن الدراسة الرابعة تتعلق بإدارة الأسماك، ويتم فيها استخدم البيانات التى توفرها الدراسات الأخرى ومراجعة قوانين وزارة الزراعة، لتصميم خطة متكاملة لإدارة وحماية الثروة السمكية فى مياه الخليج العربى.

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