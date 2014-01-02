الجيش الإسرائيلى يطلق الرصاص الحى على الفلسطينيين فى "قبر يوسف"

اندلعت، فجر اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين محتجين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلى اقتحمت شرقى مدينة نابلس بالضفة الغربية، لتأمين دخول وصلاة مئات من المستوطنين فى "قبر يوسف"، حسبما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود إن "الجيش الإسرائيلى استخدم الرصاص الحى والمطاطى، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، لتفريق عشرات المحتجين الذين رشقوا بالحجارة قوات الجيش وحافلات إسرائيلية كانت تحمل مستوطنين قرب قبر يوسف".

ولفتوا إلى أن "العشرات من المحتجين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتمت معالجتهم ميدانياً"، فى وقت أدى فيه مئات المستوطنين طقوساً دينية فى القبر لعدة ساعات، قبل انسحابهم تحت حماية الجيش الإسرائيلى.

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