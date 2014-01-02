"العفاسي": الإخوان لم يحتكموا إلى العقل باعتصامهم في "رابعة" فخسروا كل شيء

كتب : محمد شريف الخميس 02-01-2014 00:42

أكد الشيخ مشاري راشد العفاسي، أنه ينبغي على المسلم إذا كان هناك خلاف كبير مع أحد أن يرجع إلى كبار أهل العلم والفتوى، ولا يستخدم التكفير كسلاح في المواجهة لحل الخلاف القائم.

وقال "الإخوان خسروا كل شيء بأفعالهم، ولم يحتكموا إلى العقل نهائيا، بجلوسهم في رابعة وتهديدهم بتفجيرات في سيناء، وأعمال إرهابية إن لم يعد مرسي للحكم".

وتابع العفاسي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، "الخلاف بين المؤمنين لا ينافي كونهم مؤمنين، وإن وجد الخلاف بشكل كبير لا ينفي صفة الإيمان عن الطرفين".

وأشار العفاسي إلى أنه هوجم بشكل كبير، واتهمه بعض الناس بأنه من علماء السلطان، لمجرد أنه يريد الصلح وحقن الدماء بين الأطراف المختلفة.

وأوضح العفاسي، أن أول شيء أمر الله به هو الإصلاح بين المتقاتلين، وهذا لا ينفي عنهم صفة الإيمان، لكن من يكفر الطرف الأخر فهذا خطأ كبير.