محمد الأمين: أدعو رجال الأعمال الشرفاء للتكاتف مع الدولة لبناء مصر

كتب : محمد شريف الخميس 02-01-2014 01:46

أكد محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات "cbc"، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تحمل مسؤولية كبيرة من جانب المواطنين، وعمل جاد لإعادة مصر إلى سابق عهدها، وأفضل مما كانت.

وشدد الأمين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج ممكن، على أن القادم لمصر أصعب، في ظل ظروف الغلاء الكبيرة، وظروف المعيشة الصعبة، لذا يجب علينا جميعًا أن نتحمل لفترة معينة، حتى ينعم الجميع بالمعيشة المرضية، وتصبح مصر دولة منتجة.

وتابع رئيس مجلس الإدارة "مصر لن تقف مره أخرى، إلا بتكاتف جميع الناس، والعمل الجاد دون تقصير، لازم نتحمل شوية الصعاب، المشاكل المرت علينا في 3 سنوات كبيرة جدًا ومحتاجه تكاتف جامد من المجتمع المدني".

وأوضح الأمين، أن الجميع يعلم بما فيهم الحكومة بوجد غلاء في الأسعار وصعوبة في المعيشة، لكن يجب التحمل لتلافي هذه المشاكل، وعلينا التحمل قليلا حتى نعود أفضل من ذي قبل.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أنه يجب رؤية الوضع الكامل لمصر، من أول ثورة 25 يناير، ومرورنا بحكم الإخوان، حتى هذه الأيام العصيبة التي نعيشها من إرهاب، موضحًا أن جميع ملفات الدولة المصرية تحتاج إلى أموال بالمليارات لا يتخيلها أحد حتى تستقر الأوضاع، وتقف مصر على قدميها مرة أخرى.

وقال "ثورتا 25 يناير و 30 يونيو كانتا بهدف العدالة الاجتماعية، لكن يجب رؤية الوضع الاقتصادي جيدًا، لتحسينه وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها الشعب".

وأكد أن "الدولة المصرية لا تسطيع وحدها حل جميع الملفات الخاصة بها، بل يجب تكاتف المجتمع المدني بأكمله، بجانب رجال الإعمال المصريين الشرفاء، مع الدولة المصرية، لعبور المرحلة الصعبة".

وأضاف الأمين، "كلنا عملنا فلوسنا من مصر، وهنفضل نعمل فلوسنا من مصر، لو مصر وقفت على رجلها من جديد".

ووجه رئيس مجلس الإدارة، دعوة إلى رجال الإعمال المصريين، بضرورة وضع أيديهم مع الدولة المصرية، لبناء مصر في وقت سريع.

وشدد الأمين، على ضرورة قبول الحكومة الحالية بما فيها من مساوئ وعيوب، حتى تأتي شرعية الدستور ثم الرئيس، ثم البرلمان المنتخب، وتتكون مؤسسات الدولة، ليتولى بعدها حكومة جديدة قوية، تستطيع تدوير عجلة الإنتاج المصرية.