عدم زيادة الوزن وقصر القامة من أعراض حساسية القمح عند الأطفال

الكثير من الأمراض تصيب الأطفال فى الصغر، وفى الغالب تكون هذه الأمراض بكتيرية أو فيروسية، لكن وجد أيضا أمراض أخرى يصاب بها الأطفال نتيجة لتناول بعض المأكولات التى تحتوى على القمح التى تؤدى لحساسية لدى الأطفال من القمح مثل مرض حساسية القمح.

يقول الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال جامعة عين شمس، إن مرض حساسية القمح عند الأطفال هو حالة مرضية مزمنة تصيب الأمعاء الدقيقة، وهذا المرض يصيب الأطفال فى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 1%، بمعنى يتم إصابة طفل من كل 100 طفل.

ويوضح استشارى طب الأطفال أن هذا المرض تم مناقشته فى المؤتمر الإقليمى لطب الأطفال فى روما الذى عقد يوم السبت الماضى، لافتا أن المرض يكون عبارة عن حساسية دائمة ضد بروتين الجلوتين المتواجد فى القمح والشعير والشوفان، وعندما يتناول الطفل أى أطعمة بها قمح تسبب ضررا بالزوائد المعوية وتؤدى إلى الإسهال والإمساك المزمن والانتفاخ وعدم زيادة الوزن للطفل والإصابة بالأنيميا ونقص فيتامين د، وذلك لعدم قدرة الأمعاء على امتصاص الحديد والفيتامينات من الأمعاء.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أن تظهر هذه الأعراض التى سبق ذكرها، عندما يتناول الطفل أى طعام به قمح، مشيرا أن هذا المرض قد تمر سنوات كثيرة عليه دون أن يتم تشخيصه ويستمر الطفل يعانى من الانتفاخات الزائدة والأنيميا وعسر الهضم ونقص فيتامين د، وغالبا قد يؤدى إلى قصر القامة.

يضيف الطبيب أنه يتم تشخيص المرض عن طريق اختبارات بالدم لأجسام مضادة معينة توضح وجود هذا المرض، حيث إنه مرض من أمراض جهاز المناعة ويتم تأكيد التشخيص عن طريق أخذ عينة بالمنظار من الأمعاء، والعلاج الوحيد حتى الآن بعد التأكد من وجود المرض هو منع الطعام المحتوى على القمح مثل الخبز والحبوب وأى مأكولات تحتوى على القمح مدى الحياة وبذلك يتم شفاء الطفل تماما.

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