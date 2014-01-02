مؤتمر لدراسة مشاكل الكبد والسكر بالزقازيق.. 2 فبراير

يعقد فى الثانى والثالث من شهر فبراير القادم المؤتمر السنوى الثانى لقسم الجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الزقازيق بالتعاون مع قسم الباطنة العامة، حيث يرأس المؤتمر الدكتور أشرف إبراهيم رئيس شرف المؤتمر والدكتور هانى الشافعى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى وسيناقش المؤتمر الجديد فى علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأنواع الحديثة من الأدوية التى تم تطبيقها لعلاج أمراض الجهاز الهضمى، ويعد المؤتمر نقلة نوعية لطرح كافة مشاكل الجهاز الهضمى والكبد.

وسيعقد الجزء الثانى من المؤتمر فى الخامس والسادس من شهر فبراير القادم بشرم الشيخ لمناقشة الأدوية الجديدة فى علاج الفيروسات الكبدية والجديد فى علاج أمراض السكر.

والجدير بالذكر أن الأدوية التى تم استحداثها لعلاج فيروس سى سوف تقضى على المرض خلال أسابيع، وجار دراسة طرق توفيرها بمصر للقضاء على المرض تماما.

موضوعات متعلقة..

"التراكوما" من أكثر الأسباب انتشارا للإصابة بالتهابات القرنية

الأخطار المؤكدة لشرب الكحول على المدى القريب والبعيد

دراسة: منتجات اللحوم لديها نفس أثر التدخين فى الإصابة بالسرطان