الأضرار الناتجة عن قلة النوم مثل تأثير الضرب بقوة على الرأس

تواترت الأبحاث الطبية التى تحذر من قلة النوم وعدم الحصول على القدر الكافى منه، وما ينجم عنها من مخاطر صحية كبيرة، كان آخرها ما كشف عنها فريق من الباحثين بجامعة أبسالا السويدية، ونشرت مؤخراً بالمجلة العلمية الشهيرة "Sleep".

وأشارت الدراسة أن عدم نوم الإنسان ولو لليلة واحدة فقط يُحدث تأثيرات ضارة واضحة على المخ، تشبه الأثر الناجم عن التعرض للخبط والضرب بقوة على الرأس، حيث أظهر الأشخاص الأصحاء الذين خضعوا للدراسة تغيراً واضحاً فى كيمياء المخ، ومن أبرز هذه العوامل الحيوية " NSE " و" S-100B"، حيث ترتفع مستوياتها، وهو ما يؤكد حدوث بعض التلف فى المخ وفقد فى أنسجته.

وما يعزز من صحة هذه النتائج هو أن هذه العوامل الحيوية تبدأ فى الظهور أيضاً عندما يحدث تدمير فى بعض خلال المخ، وخلال النوم يقوم المخ بتنظيف نفسه من المواد السامة التى تتراكم به، فيما ترتفع تركيزاتها مرة أخرى حال عدم النوم خلال إحدى الليالى وترتفع معها مستويات العوامل الحيوية السابق ذكرها.

وتؤكد هذه النتائج بذلك على مخاطر قلة النوم، وضرورة الحصول على القدر الكافى منه لتعزيز صحة المخ، وهى تتوافق مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة والتى كشفت أن قلة النوم ترفع أيضاً خطر الإصابة بالزهايمر وشلل الرعاش والتصلب المتعدد والعديد من الاضطرابات الصحية.

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