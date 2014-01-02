طاهر المصرى: فلسطين لن تتحرر من الاحتلال إلا على يد أبنائها

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردنى السابق طاهر المصرى اليوم الأربعاء أن إسرائيل أصبحت لغما خطيرا فى الجسد العربى كله، فهى كيان فوق القانون الدولى، وحالة شاذة عن السياق الإنسانى العالمى بمجمله.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها "المصرى" - اليوم - أمام مهرجان (العيد الوطنى الفلسطينى) لإحياء ذكرى انطلاق (الثورة الفلسطينية)، الذى نظمته اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الأردنية لدعم الشعب الفلسطينى فى قصر الثقافة الأردنى بمدينة الحسين للشباب.

وقال رئيس مجلس الأعيان الأردنى السابق "إننا نسمع ونتابع حديث المفاوضات ولا ندرى إلى أين ستفضى أمام العناد والتعنت الإسرائيلى".. مؤكدا أن فلسطين لن تتحرر إلا على يد أبنائها والعرب.. لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن فى تنفيذ مخططاتها بحق الأراضى الفلسطينية والشعب الفلسطينى مستفيدة من صمت وتجاهل المجتمع الدولى ومن انشغال العرب فى التعامل مع تداعيات الربيع العربى.

وشدد المصرى على أن هذا الواقع يدق ناقوس الخطر عند رؤوس العرب والمسلمين جميعا، وإذا ما استمروا على هذا الحال فسوف يجدون آثارهم فى فلسطين تقتلع اقتلاعا، لافتا إلى أن الأرض والمقدسات والشعب والتاريخ جميعها اليوم فى دائرة الخطر الكبير.

وقال إن المجتمع الدولى لن يفعل شيئا أبدا إن لم تكن هناك انتفاضة سياسية عربية إسلامية شاملة فى وجه هذا الظلم وإجراءات عملية ومادية قوية، تأخذ بيد الشعب الفسطينى، وتدعم حقه وترفض دوام الاحتلال، وتستنهض همة الأسرة الدولية كلها للوقوف فى وجه المخطط الإجرامى الإسرائيلى.

وأضاف "إننا فى الأردن داعمين ومؤيدين للحق الفلسطينى وعيوننا ستظل مفتوحة لعدم الإخلال بالمصالح الأردنية أو بمستقبل العلاقات بين التوأمين".. داعيا الفلسطينيين شعبا ومؤسسات لمواصلة النضال فى جميع المجالات السياسية والإعلامية والثقافية وسواها ترسيخا لحقوقهم المشروعة غير القابلة للنقض.

ودعا رئيس مجلس الأعيان الأردنى السابق إلى ضرورة أن تبقى منظمة التحرير الفلسطينية المظلة الجامعة لسائر الفلسطينيين، وللنضال التاريخى الفلسطينى لاسترداد الحق وأن تعزز مؤسساتها.. قائلا "لابد للمصالحة الفلسطينية أن تتحقق تكريسا لمبادئ الوحدة الوطنية".

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