نقيب الأطباء بشمال سيناء: لم نشارك فى إضراب الأطباء ولم نتأثر به

أكد الدكتور صلاح سلام نقيب الأطباء بشمال سيناء، أن مستشفيات المحافظة لم تتأثر بإضراب الأطباء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى انتظام جميع الأطباء فى عملهم على مستوى جميع المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الحضرية ووحدات الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة.

وشدد "سلام" على التضامن مع باقى الأطباء فى مطالبهم، مشيرا إلى أن هناك خصوصية فى شمال سيناء، لعدم وجود مستشفيات خاصة فى مستوى المستشفى العام بالعريش، فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وبالتالى لا يجوز أن يترك المريض للضياع.. كما أنها منطقة عمليات ويصل إلى المستشفى العام والمستشفيات المركزية يوميا العديد من حالات الإصابات بسبب الظروف الأمنية.

وقال "إن جميع العاملين فى محافظة شمال سيناء، ومن بينهم الأطباء وباقى العاملين فى الصحة يعملون فى ظروف صعبة، وأن من يعمل فى مثل هذه الظروف يعتبر نفسه فدائيا ويخدم الوطن، ولا يجوز لمن نذر نفسه فداء للوطن، أن يضرب عن العمل أو يطالب بمطالب أخرى"، مضيفا "أن ذلك متروك لتقدير الدولة لإثابتنا أو نرجو الجزاء والثواب من الله سبحانه وتعالى ".

>ومن جانبه، أعلن الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن العمل سار بصورة طبيعية فى جميع المستشفيات والوحدات والمراكز والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، واستمر جميع الأطباء والطواقم الطبية فى العمل، ولم يتأثروا بالدعوة للإضراب.. بالرغم من تضامنهم مع زملائهم فى المحافظات الأخرى.. كما لم يتأثر المرضى بأى شىء.. فالعيادات الخارجية استقبلت المرضى، وكذلك أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية".

وأشار إلى أن هناك علاقة وثيقة وترابطا بين الأطباء والمرضى من أبناء المحافظة، علاوة على مشاعر الأطباء الإنسانية وحرصهم على علاجهم وتسابقهم من أجل إنقاذ المصابين فى الحوادث والحالات الحرجة.