اللجنة الاقتصادية بأفريقيا تنظم مؤتمرا لبحث دور الصناعة لتحقيق التنمية

أعلنت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنها تعتزم المشاركة مع الاتحاد الأفريقى فى تنظيم مؤتمر عن دور الصناعة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة الأفريقية.

وذكرت اللجنة الاقتصادية الأممية، فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنظيم هذا المؤتمر خلال الفترة ما بين 27 مارس وأول أبريل عام 2014، فى مدينة أبوجا النيجيرية.

وجاء فى البيان أنه سيتم عقد هذا المؤتمر تحت عنوان "التصنيع من أجل التنمية المستدامة والشاملة فى أفريقيا" وأنه يهدف إلى إتاحة الفرصة لصانعى السياسات لطرح اقتراحات ملموسة للمساعدة على الإسراع بتحقيق التنمية الصناعية فى أفريقيا وزيادة الالتزام بالعمل، من أجل تنفيذ الأجندة الأفريقية للتنمية الصناعية".

وأوضح البيان أن المؤتمر سيتيح فرصة لتحديد التحديات التى يتعين معالجتها على المستويات الوطنية والإقليمية وعلى مستوى القارة الأفريقية، من أجل تشجيع التنمية الصناعية فى أفريقيا، وأن الخبراء يشيرون إلى أن بعض هذه التحديات يتمثل فى المنافسة ونقص البنية الأساسية والقيود التى تعرقل الأعمال وتضعف الإنتاجية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقى سينظمان هذا المؤتمر بالتعاون مع الحكومة النيجيرية، وسيشارك فيه وزراء أفارقة مسئولون عن شئون المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى محافظى بنوك مركزية ومسئولين رئيسيين من القطاع الخاص.

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