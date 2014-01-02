أخبار عاجلة

ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

اللجنة الاقتصادية بأفريقيا تنظم مؤتمرا لبحث دور الصناعة لتحقيق التنمية

Google+ Print
اللجنة الاقتصادية بأفريقيا تنظم مؤتمرا لبحث دور الصناعة لتحقيق التنمية اللجنة الاقتصادية بأفريقيا تنظم مؤتمرا لبحث دور الصناعة لتحقيق التنمية

أعلنت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنها تعتزم المشاركة مع الاتحاد الأفريقى فى تنظيم مؤتمر عن دور الصناعة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة الأفريقية.

وذكرت اللجنة الاقتصادية الأممية، فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنظيم هذا المؤتمر خلال الفترة ما بين 27 مارس وأول أبريل عام 2014، فى مدينة أبوجا النيجيرية.

وجاء فى البيان أنه سيتم عقد هذا المؤتمر تحت عنوان "التصنيع من أجل التنمية المستدامة والشاملة فى أفريقيا" وأنه يهدف إلى إتاحة الفرصة لصانعى السياسات لطرح اقتراحات ملموسة للمساعدة على الإسراع بتحقيق التنمية الصناعية فى أفريقيا وزيادة الالتزام بالعمل، من أجل تنفيذ الأجندة الأفريقية للتنمية الصناعية".

وأوضح البيان أن المؤتمر سيتيح فرصة لتحديد التحديات التى يتعين معالجتها على المستويات الوطنية والإقليمية وعلى مستوى القارة الأفريقية، من أجل تشجيع التنمية الصناعية فى أفريقيا، وأن الخبراء يشيرون إلى أن بعض هذه التحديات يتمثل فى المنافسة ونقص البنية الأساسية والقيود التى تعرقل الأعمال وتضعف الإنتاجية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقى سينظمان هذا المؤتمر بالتعاون مع النيجيرية، وسيشارك فيه وزراء أفارقة مسئولون عن شئون المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى محافظى بنوك مركزية ومسئولين رئيسيين من القطاع الخاص.
>لمزيد من اخبار الاقتصاد..

المصريون يرفعون إشغالات الفنادق خلال احتفالات رأس السنة

معادن السعودية تبدأ التشغيل الأولى لـ"معادن للدرفلة"بـ380 ألف طن سنويا

مصر تشارك فى "معرض أديس أبابا الدولى" فى فبراير

"فيات" توافق على شراء الحصة المتبقية فى كرايسلر من فيبا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"