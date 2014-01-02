120 مليون ريال لنزع ملكية عقارات بعدد من المناطق

شرعت وزارة الشؤون البلدية في إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح تنفيذ عدد من المشاريع البلدية الجديدة بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية.

وتشمل الإجراءات نزع ملكية 87 عقاراً وأجزاء من 9 عقارات أخرى بمناطق مختلفة، وتعويض ملاكها وفقاً للإجراءات النظامية المقررة بنحو 120 مليون ريال من الميزانية المعتمدة لتنفيذ هذه المشاريع. وتضمنت القرارات بدء نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح متنزه عكاظ البيئي بمدينة الرياض، وصرف تعويضات بنحو 18 مليونا و34 ألف ريال من اعتماد المشروع، كما تقرر نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم طريق الملك عبدالله بمحافظة بريدة بمنطقة القصيم، وصرف تعويضات بلغت 19 مليوناً و687 ألف ريال من ميزانية المشروع. وتضمنت القرارات نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم شارع العرب بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف بتعويضات بلغت 52 مليونا و618 ألف ريال، فيما تقرر نزع ملكية جزء من عقار لصالح تنظيم الشارع الرابط بين طريق الملك خالد وطريق الأمير عبدالإله بحي قارا بمدينة سكاكا، وصرف التعويض البالغ 2 مليون و792 ألف ريال ضمن ميزانية بلدية محافظة سكاكا. كما تقرر نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح تنظيم مسار شارع الثلاثين بمحافظة بيش بمنطقة جازان، وصرف تعويضات بلغت 15 مليوناً و338 ألف ريال من الميزانية المعتمدة لتنفيذ المشروع ضمن ميزانية بلدية محافظة بيش، فيما تقرر نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم مسار طريق الأمير محمد بن ناصر بعرض (40م)، بمحافظة بيش، بتعويضات بلغت 11 مليوناً و598 ألف ريال من الميزانية المعتمدة لتنفيذ المشروع، في حين تقرر نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم مسار الشارع المؤدي للبحر عرض (30م)، بمحافظة بيش بمنطقة جازان وصرف تعويضات بلغت نحو مليون و500 ألف ريال من ميزانية بلدية محافظة بيش ضمن الميزانية المعتمدة لتنفيذ المشروع. وفي منطقة عسير تقرر نزع ملكية عقارات لصالح إعادة تنظيم مخطط الدوائر الحكومية بمحافظة النماص وصرف تعويضات بنحو 10 ملايين و800 ألف ريال من الميزانية المعتمدة لتنفيذ المشروع، فيما تقرر نزع ملكية أجزاء من عقارات لصالح تنظيم الشارع الذي يربط المجمعات الحكومية بحي آل زينب بمحافظة النماص، بتعويضات بلغت 3 ملايين و101 ألف، بينما تقرر نزع جزأين من عقارين لصالح تنظيم شارع شمال البنك الأهلي حتى الشعف بمحافظة النماص بمنطقة عسير وصرف تعويضات بلغت 736 ألف ريال من الميزانية المعتمدة للمشروع. ومن ناحية أخرى تضمنت القرارات الوزارية نزع ملكية أجزاء من عقارات لصالح تنظيم طريق الملك فيصل بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، وصرف تعويضات بنحو 4 ملايين ريال من الميزانية المعتمدة للمشروع، فيما تقرر نزع ملكية أجزاء من عقارات لصالح ربط الشارع رقم (17) مع الشارع رقم (12) بمحافظة بلجرشي، وصرف تعويضات بلغت نحو 417 ألف ريال. وفي المنطقة الشرقية تقرر نزع ملكية عقارات لصالح الطريق الدائري الداخلي (قطاع أ) بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء، وصرف تعويضات بنحو 15 مليوناً و708 آلاف من الميزانية المعتمدة للمشروع، فيما تقرر نزع ملكية عقار لصالح الطريق الدائري الداخلي (قطاع ب) بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وصرف التعويض البالغ نحو 759 ألف ريال ضمن ميزانية المشروع.

ودعت الوزارة ملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات تعويضهم وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات.