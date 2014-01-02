«يديعوت أحرونوت»: «شارون» يخوض معركته الأخيرة بعد إصابته بفشل كلوي في غيبوبته

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على موقعها الإلكتروني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، البالغ من العمر 85 عامًا، والذي وصفته بأنه «أحد أكبر زعماء إسرائيل»، «يُحارب معركته الأخيرة»، بعد إصابته بفشل كلوي.

وأضافت الصحيفة، مساء الأربعاء، أن تدهورًا جديدًا طرأ على الوضع الصحي لـ«شارون» الذي يرقد في غيبوبة في مستشفى «شيبا»، بتل أبيب، منذ ثماني سنوات، ووصفت الصحيفة هذا التدهور بأنه «مُقلق» وأنه «التدهور الأخطر الذي من الممكن أن يؤدي إلى انهيار في وظائف جسده».

وأضافت الصحيفة أن هناك «خوفًا كبيرًا وملموسًا على حياة شارون»، ونقلت عن مصدر طبي كبير بالمستشفى التي يرقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق قوله: «أتمنى ألا يطرأ جديد حتى الصباح».

وكتبت وزيرة العدل الإسرائيلية، رئيسة حزب كاديما السابقة، الحزب الذي أسسه شارون بعد انشقاقه عن حزب الليكود، على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «لا أستطيع أن أتوقف عن التفكير في شارون هذا المساء».

ودخل «شارون»، الذي ارتبط اسمه بمجزرة «صابرا وشاتيلا» في سبتمبر 1982، واقتحام الأقصى في سبتمبر 2000، المستشفى في عام 2006 عندما كان رئيسًا للوزراء، بعد إصابته بجلطة دماغية، دخل على أثرها في غيبوبة مستمرة منذ ذلك الوقت.