فالديز وإنيستا ينضمان إلى موضة الكتابة بالعربية

مدريد، (إفي): انضم لاعبا برشلونة الإسباني، الحارس فيكتور فالديز، ولاعب الوسط أندريس إنيستا إلى "موضة" الكتابة باللغة العربية على الشبكات الاجتماعية.

وذلك بعد أن قدم الثنائي التهنئة بحلول العام الجديد لجماهيرهم باللغة العربية.

وقال فالديز على حسابه الخاص بموقع فيسبوك اليوم "كل عام و أنتم بخير. .أتمنى أن تكون سنة 2014 مليئة بالصحة و السعادة".

أما إنيستا فنشر على نفس الموقع "كل عام و انتم بألف خير...سنة 2014 سعيدة للجميع".

يذكر أن الألماني ميسوت أوزيل وصفحة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، كانا لهما السبق في نشر بعض التعليقات والمنشورات بالعربية على الموقع الاجتماعي الأشهر (فيسبوك).