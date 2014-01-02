زيدان يتقاضى أقل من ' ثلث ' أجر مساعد مورينيو في ريال مدريد

مدريد، (إفي): كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان يتقاضى راتبا زهيدا نظير قيامه بمهام مساعد المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت الصحيفة أن راتب "زيزو" أقل من "ثلث" ما كان يحصل عليه البرتغالي روي فاريا مساعد مواطنه المدرب السابق جوزيه مورينيو.

وبحسب الصحيفة، فإن زيدان يتقاضى 300 الف يورو سنويا، فيما كان يحصل فاريا على مليون يورو في العام.

ورفض زيدان المغالاة في أجره تقديرا للنادي الملكي ولجماهيره ولرئيسه فلورنتينو بيريز، حيث كانت صفقته هي الأغلى بين لاعبي العالم حين انتقل من يوفنتوس الإيطالي في 2001 مقابل 75 مليون يورو.

كما يستغل بطل العالم 1998 فرصة تواجده الى جوار أنشيلوتي لاكتساب خبرة في عالم التدريب، حيث يتمنى قيادة الميرينجي أو منتخب فرنسا مستقبلا.