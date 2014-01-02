فينجر: لم أفقد الأمل أبدا في نيكلاس بندتنر

لندن، (إفي): قال المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسين فينجر إنه لم يفقد الأمل أبدا في لاعبه الدنماركي نيكلاس بندنتر الذي سجل الهدف الأول لفريقه بشباك كارديف في المباراة التي انتهت لصالح "المدفعجية" بهدفين نظيفين في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وكان بندتنر قد سجل الهدف الأول لأرسنال قبل نهاية المباراة بدقيقتين ولكنه تعرض بعدها للإصابة، فيما أضاف الهدف الثاني ثيو والكوت ومن المتوقع أن تبعد الاصابة اللاعب عن المشاركة مع المدفعجية لعدة أسابيع.

وقال فينجر في تصريحات عقب المباراة: "نيكلاس لاعب مر بفترات صعبة، لذا أنا أرغب في أن أعطيه حقه".

ويعاني أرسنال من أزمة في المهاجمين، خاصة في ظل غياب الفرنسي أوليفييه جيرو بسبب أيضا معاناته من مشكلة في الكاحل.

وبخصوص بندتنر قال "لقد أخبرته بالفعل اليوم أنه عاد إلى المستوى الذي أرغب في أن يكون عليه، وأنه اذا ما استمر في التطور بهذه الصورة فسيعود للتشكيل الأساسي".

وأردف فينجر "للأسف تعرض للاصابة اليوم، إنه يعاني من الحظ السيء، لأن الأمر لن يستغرق أياما بل أسابيع حتى يتعافى".