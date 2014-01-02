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الإذاعة الإسرائيلية: «نتنياهو» يقرر تأجيل الإعلان عن بناء وحدات استيطانية

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الإذاعة الإسرائيلية: «نتنياهو» يقرر تأجيل الإعلان عن بناء وحدات استيطانية الإذاعة الإسرائيلية: «نتنياهو» يقرر تأجيل الإعلان عن بناء وحدات استيطانية

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل الإعلان عن بناء 1400 وحدة استيطانية بالضفة الغربية ومحيط القدس المحتلة.

وأشارت الإذاعة أن «نتنياهو لا يريد إصدار هذا الإعلان خلال زيارة وزير الخارجية جون كيري للمنطقة، والذي من شأنه أن ينعكس على إسرائيل سلبًا».

كانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ذكرت على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن نتنياهو «أعطى قرارًا للوزارات ذات الصلة بالإعداد لمناقصات بناء 1400 وحدة استيطانية في القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق «فلسطيني- إسرائيلي»تقترب بسرعة من مفترق طرق» سيتطلب اتخاذ قرار حاسم.

وأضافت الصحيفة أن «نتنياهو» لن يجد أمامه إلا قبول «الاتفاقية الإطارية» التي سيطرحها «كيري»، والتي سيُحدد من خلالها الخطوط العريضة للحل النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، واستمرار المفاوضات بعد أبريل المقبل.

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