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«يديعوت أحرونوت»: نسبة الانتحار بين الجنود الإسرائيليين في 2013 الأقل منذ 1948

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«يديعوت أحرونوت»: نسبة الانتحار بين الجنود الإسرائيليين في 2013 الأقل منذ 1948 «يديعوت أحرونوت»: نسبة الانتحار بين الجنود الإسرائيليين في 2013 الأقل منذ 1948

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن عام 2013 شهد انخفاضًا في نسبة جنود الجيش الإسرائيلي الذين يُقدمون على الانتحار، وأنه العام الأقل في حالات الانتحار بين الجنود منذ عام 1948، الذي أعلن فيه عن قيام إسرائيل.

وقالت «يديعوت أحرونوت»، مساء الأربعاء، إن عام 2013، سجل انخفاضًا بنسبة 50% في عدد حالات الانتحار بين الجنود، حيث تم تسجيل 7 حالات فقط مقارنة بعام 2012، الذي شهد 14 حالة انتحار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالجيش الإسرائيلي قوله إن التحقيقات في حالات الانتحار بين الجنود لم تظهر أي علاقة مباشرة بين ظروف خدمتهم بالجيش وسبب الانتحار.

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