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سامسونج تطلق تليفزيون عملاق عالي الدقة

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سامسونج تطلق تليفزيون عملاق عالي الدقة سامسونج تطلق تليفزيون عملاق عالي الدقة

أطلقت عملاق الصناعات التكنولوجية بكوريا الجنوبية، شركة سامسونج، تلفازا جديدا هائل الضخامة، بحجم يبلغ 110 إنشات، أي أن حجمه يقارب حجم سرير النوم المزدوج.

زودت الشركة تلفازها الجديد بتقنيات عالية جدا حيث تبلغ دقته 3840X2160، وهي الدقة التي تفوق الدقة التي تزود بها أجهزة التلفاز عالية الدقة أو ما يعرف بـ”HD.”

واشارت الشركة إلى أن سعر تلفازها العملاق الجديد يبلغ 150 ألف دولار، وتتوفر منه نسخة أصغر قليلا بحجم 85 إنشا بسعر 40 ألف دولار.

وبينت الشركة أن التلفاز الجديد متوفر حاليا فقط في كوريا الجنوبية إلا أنها ستطلقه في عدد محدود من الأسواق العالمية كالصين والشرق الأوسط وأوروبا، إلا أنها لم تذكر الولايات المتحدة الأمريكية.

وكالات

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