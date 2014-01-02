أخبار عاجلة

ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

أحمد سبايدر: أتعهد بسجن "فاهيتا".. و"أبلة" ترد: المشكلة في العقول وليس في الإعلان

Google+ Print
أحمد سبايدر: أتعهد بسجن "فاهيتا".. و"أبلة" ترد: المشكلة في العقول وليس في الإعلان أحمد سبايدر: أتعهد بسجن "فاهيتا".. و"أبلة" ترد: المشكلة في العقول وليس في الإعلان

كتب : جهاد أحمد الخميس 02-01-2014 00:14

قال الناشط أحمد سبايدر، إن شخصية أبلة "فاهيتا" التي ذاع صيتها بعد ظهورها مع الإعلامي باسم يوسف في برنامج "البرنامج"، تستخدم الشفرة لتوصيل رسائل معينة.

وأكد سبايدر، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن"، أن الشخصية التي يتابعها نحو مليون شخص على "فيسبوك" و88 ألف على "تويتر" ظهرت في إعلان إحدى شركات الاتصالات تتمتم بكلمات غير مفهومة، وتستخدم عبارات متقطعة لا معنى لها، مؤكدا أنه إذا تم تجميع هذه الشفرات بطريقة معينة ستنتج عنها جمل منظمة.

وأشار سبايدر إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، يفيد بأن الإعلان يحمل رسائل مبطنة تفيد بالقيام بعمليات إرهابية في ، مثل "صدور الديك الرومي المحشية للكريسماس"، والتي تشير لوجود قنابل مفخخة أثناء أعياد الكريسماس، بحسب سبايدر، وأشار إلى أن جملة "سنانها اتجمدت في الكوباية" تشير إلى تجميد أموال الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين مؤخرا.

واستضاف رمضان شخصية "فاهيتا" في اتصال عبر "سكاي بي"، وقالت خلاله إنها لا تقصد شيئا من كلماتها غير المفهومة في الإعلان، مشيرة إلى أن هذه هي طريقة كلامها منذ أن ظهرت، وكل متابيعها يعلمون ذلك، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في تحليل الإعلان إنما في العقول التي تسعى لتحليل إعلان بلا أي قواعد تستند إليها.

وتعهد سبايدر على الهواء مباشرة بسجن "أبلة فاهيتا" والقائمين على إعلان "شريحة المرحوم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"