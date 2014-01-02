أحمد سبايدر: أتعهد بسجن "فاهيتا".. و"أبلة" ترد: المشكلة في العقول وليس في الإعلان

كتب : جهاد أحمد الخميس 02-01-2014 00:14

قال الناشط أحمد سبايدر، إن شخصية أبلة "فاهيتا" التي ذاع صيتها بعد ظهورها مع الإعلامي باسم يوسف في برنامج "البرنامج"، تستخدم الشفرة لتوصيل رسائل معينة.

وأكد سبايدر، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن"، أن الشخصية التي يتابعها نحو مليون شخص على "فيسبوك" و88 ألف على "تويتر" ظهرت في إعلان إحدى شركات الاتصالات تتمتم بكلمات غير مفهومة، وتستخدم عبارات متقطعة لا معنى لها، مؤكدا أنه إذا تم تجميع هذه الشفرات بطريقة معينة ستنتج عنها جمل منظمة.

وأشار سبايدر إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، يفيد بأن الإعلان يحمل رسائل مبطنة تفيد بالقيام بعمليات إرهابية في مصر، مثل "صدور الديك الرومي المحشية للكريسماس"، والتي تشير لوجود قنابل مفخخة أثناء أعياد الكريسماس، بحسب سبايدر، وأشار إلى أن جملة "سنانها اتجمدت في الكوباية" تشير إلى تجميد أموال الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين مؤخرا.

واستضاف رمضان شخصية "فاهيتا" في اتصال عبر "سكاي بي"، وقالت خلاله إنها لا تقصد شيئا من كلماتها غير المفهومة في الإعلان، مشيرة إلى أن هذه هي طريقة كلامها منذ أن ظهرت، وكل متابيعها يعلمون ذلك، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في تحليل الإعلان إنما في العقول التي تسعى لتحليل إعلان بلا أي قواعد تستند إليها.

وتعهد سبايدر على الهواء مباشرة بسجن "أبلة فاهيتا" والقائمين على إعلان "شريحة المرحوم".