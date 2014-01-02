عبد الرحيم علي يواصل تسريب مكالمات 6 أبريل حول سرقة ملفات خاصة بأمن الدولة

كتب : جهاد أحمد الخميس 02-01-2014 00:23

واصل الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي من خلال برنامج "الصندوق الأسود" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" إذاعة عدد من التسجيلات الهاتفية لأعضاء حركة 6 أبريل وعدد من النشطاء السياسيين.

وأذاع "علي" 4 مكلمات هاتفية الأولى بين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وأحد النشطاء ويدعى "سوكة"، وتدور المكالمة حول ملفات تمت سرقتها وتصويرها ويطلب ماهر منه إرسالها له إلا أنه يخبره بأن الأوراق مع شخص يدعى إسلام سعيد وسيرسلها على الإيميل كما أخبره بما شاهده بالداخل من مقتنيات و متعلقات تخص أحد الضباط.

وتضمنت المكالمة الثانية بين أحمد ماهر وناشط مجهول طالبه ماهر خلالها بضرورة إرسال أية ملفات تتعلق بمقتحي مقر أمن الدولة، والمكالمة الثالثة كانت بين الناشط "سوكة" والناشطة أسماء محفوظ يخبرها خلالها أنه اقتحم أرشيف أمن الدولة ووجد تسجيلات وأوراقا بها فضائح كبيرة جدا لأحمد ماهر وآخرين، فواجه ماهر بتلك الفضائح فانزعج ماهر وأكد أن هذه المعلومات حقيقية.

ودارت المكالمة الرابعة بين الناشطة أسماء محفوظ وأحد النشطاء السياسيين ويدعى خالد وتخبره خلالها بحزنها الشديد لأنها انخدعت في كثير من الأشخاص التي كانت تظنهم جيدين، وتساءلت باكية "مش عارفة مين صح ومين غلط ومين بيضحك علينا".

يذكر أن عبد الرحيم علي يواجه انتقادات شديدة من العديد من المراكز الحقوقية والشخصيات السياسية والإعلامية بسبب إذاعته لهذه التسجيلات وصلت إلى حد التقدم ببلاغات للنائب العام.