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عريس المنصورة: السيسي فاجئني بباقة الزهور.. ولن أنسى هذه التهنئة

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عريس المنصورة: السيسي فاجئني بباقة الزهور.. ولن أنسى هذه التهنئة عريس المنصورة: السيسي فاجئني بباقة الزهور.. ولن أنسى هذه التهنئة

كتب : جهاد أحمد منذ 58 دقيقة

قال المواطن مصصفى محمود عبد الحميد من سكان المنصورة، إنه قام بدعوة الفريق أول عبد الفتاح لحضور حفل زفافه، مشيرا إلى أنه أحب أن يدعوا الفريق السيسي لزفافه بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

وأكد عبد الحميد، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية رولا خرسا ببرنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد"، أنه أرسل الدعوة على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع، والذي حصل عليه من على الإنترنت بواسطة "جوجل".

وأشار عبد الحميد إلى أنه لم يكن يتوقع استجابة الفريق السيسي للدعوة، لكنه فوجئ عند دخوله القاعة بوجود باقة من الزهور بجانب "الكوشة" وعليها إهداء موقع من الفريق أول عبد الفتاح السيسي شخصيا، وهو ما أصابه بالفرحة والدهشة.

وأكد عبد الحميد أن المدعويين لم يصدقوا ذلك، حتى وصل المستشار العسكري والحاكم العسكري لمحافظة الدقهلية لحضور الزفاف نيابة عن الفريق السيسي.

وأضاف عبد الحميد أنه يحتفظ بالكارت الموقع من الفريق السيسي، مشيرا إلى أنه وزع على كل مدعو من المدعويين وردة من باقة الزهور التي أرسلها السيسي كذكرى.

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