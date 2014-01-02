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ائتلاف التعليم المفتوح: تأجيل مواد الصحافة دون مصاريف إضافية

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ائتلاف التعليم المفتوح: تأجيل مواد الصحافة دون مصاريف إضافية ائتلاف التعليم المفتوح: تأجيل مواد الصحافة دون مصاريف إضافية

قال شهاب صلاح الدين، منسق ائتلاف طلاب للتعليم المفتوح، إن الدكتور عبد الحميد أبو ناعم، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، وافق على تأجيل مواد الصحافة للتيرم البينى أو التيرم الأساسى لمن يرغب بدون دفع أى مصاريف إضافية.

وأضاف صلاح الدين، من خلال صفحته على فيس بوك، أن مواد الصحافة تشمل (مقدمة فى الصحافة التيرم الأول- واللغة الإعلامية التيرم الثانى، وتشريعات الإعلام, والتحرير الصحفى التيرم الثالث، والإخراج الصحفى التيرم الخامس، وإدارة صحف التيرم السادس، وموضوع خاص فى الصحافة, والصحافة المتخصصة التيرم السابع).

وأكد منسق ائتلاف التعليم المفتوح، أن مدير المركز وعد الطلاب بأن المركز سيتحمل هذه المصروفات نيابة عن الدارسين.

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