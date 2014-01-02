حاكم رأس الخيمة وولي عهد الفجيرة ومحمد المر يحضرون أفراح آل مالك والملا

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء الأول من امس حفل العشاء الذي أقامه احمد بن حمدان بن احمد ال مالك بمناسبة زفاف نجله المر إلى كريمة أحمد محمد الملا.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى بفندق رأس الخيمة - معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ محمد بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك ال نهيان والشيخ احمد بن محمد بن صقر القاسمي الى جانب عدد من اعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وابناء القبائل والمدعوين واهل العروسين.

وقدمت خلال الحفل الفرق الحربية الأهازيج والفنون الإماراتية التراثية ابتهاجا بالمناسبة.