بالصور| وزير الإسكان في زيارة ليلية إلى الإسماعيلية

اعتماد 160 مليون جنيه لمشروعات الإسكان الجديدة بالمحافظة

كتب : مصطفى دياب الأربعاء 01-01-2014 22:45

استقبل اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية بمكتبه، مساء اليوم، المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، قادما من محافظة بورسعيد، يرافقه اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والوفد المرافق للوزير، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها محلب لمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة ما يجرى تنفيذه من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض اللواء أحمد القصاص، خلال اللقاء، عددا من المطالب العاجلة والخاصة بمشروعات الإسكان بالمحافظة، وقد أعلن وزير الإسكان أنه تمت الموافقة على تحويل مشروع الـ61 عمارة سكنية بمنطقة السماكين من نظام مشروع الإسكان القومي إلى نظام الإسكان الاجتماعي، بعد عمل اختبارات السلامة الإنشائية للعمارات، بمعرفة جهاز بحوث البناء بتكلفة مالية قدرها 160 مليون جنيه دعما من الوزارة، كما تمت الموافقة على ضم مشروع الـ34 عمارة بإسكان الكوكاكولا إلى مشروع الإسكان الاجتماعي أيضا، وتتحمل وزارة الإسكان تدبير التمويل المالي اللازم لها.

كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لبدء الأعمال الخاصة بترميم عمارات شارع شل بمطقة منشية الشهداء، كما تناول اللقاء إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية للإسراع في الانتهاء من أعمال تعديل مسارات خطوط الصرف الصحي والمياه من مسار مشروع نفق الثلاثيني، حتى يتسنى إنجاز كافة الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقا للجدول الزمني للمشروع.