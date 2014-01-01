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تعرف على توزيع متابعة مباريات الدوري على الجهاز الفني لمصر

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تعرف على توزيع متابعة مباريات الدوري على الجهاز الفني لمصر تعرف على توزيع متابعة مباريات الدوري على الجهاز الفني لمصر

الجهاز الفني للمنتخب يتابع مباريات الأسبوع الثالث للدوري

(/أ ش أ/) - عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعا مع الجهاز الفني لمناقشة تقارير مباريات الأسبوع الثاني لدوري القسم الأول.

وتقرر توزيع متابعات مباريات الأسبوع الثالث على الجهاز الفني للمنتخب بحيث يتولى شوقي متابعة لقاء الزمالك والإسماعيلي.

ويتولى أحمد حسن متابعة تليفونات بني سويف وطلائع الجيش، ويتولى علاء نبيل متابعة لقاء القناة وحرس الحدود.

ويتابع أسامة نبية مباراة المصري ووادي دجلة، ويتولى عبد الستار صبري متابعة لقاء الداخلية والجونة.

ويشاهد نبية مباراة إنبي وغزل المحلة، ويتولى عبد الستار صبري متابعة لقاء سموحة والأهلي.

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