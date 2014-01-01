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مدرب الأحمال: التدريبات لا علاقة لها بإصابات الأهلي

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مدرب الأحمال: التدريبات لا علاقة لها بإصابات الأهلي مدرب الأحمال: التدريبات لا علاقة لها بإصابات الأهلي

(/أ ش أ/) - نفى محمد أبو العلا مدرب الأحمال بالأهلي ما يتردد عن إصابات النجوم بالفريق وأكد على أنه لا صحة لما تردد مؤخرا حول وجود الكثير من الإصابات بين اللاعبين بسبب الحمل التدريبي وتنظيم برامج التدريب.

وأوضح أبو العلا في تصريح اليوم الأربعاء أن هذه البرامج التدريبية وبرامج الأحمال للاعبين عبارة عن ثوابت ويتم التعامل مع المتغيرات وفقا لظروف الموسم وكلها عوامل مساعدة للارتقاء بالجانب بدني للاعبين ولا علاقة للبرامج التدريبية بتكرار الإصابات.

وأضاف أن هذه الإصابات وفي هذا التوقيت تتعلق بتركيز اللاعبين في أمور عديدة منها على سبيل المثال بداية موسم جديد وغيرها من الأمور وهو أمر من الممكن أن يؤدي إلى إصابات أكثر من ذلك على عكس الفترة الماضية حيث كان التركيز في البطولة الإفريقية الأخيرة.

وأشار متخصص الأحمال إلى أن نجوم الأهلي قدموا الأداء المتزن بدنيا على مدار 3 سنوات رغم عدم وجود نشاط رياضي في وهذا ما يحسب لهم وليس عليهم.

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