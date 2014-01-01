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مدرب سموحة: لا نخشى مواجهة الأهلي

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مدرب سموحة: لا نخشى مواجهة الأهلي مدرب سموحة: لا نخشى مواجهة الأهلي

(/أ ش أ/) - أكد المدير الفني لسموحة حمادة صدقي أن فريقه يحترم النادي الأهلي ولكن لا يخشى مواجهته في المباراة المقرر لها السبت المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأعرب صدقي في تصريح مساء اليوم عن ثقته في إمكانيات لاعبيه وقدرتهم على تكرار سيناريو الموسم الماضي بالإسكندرية عندما فاز سموحة على الأهلي بهدف للغاني بابا أركو.

حدث ذلك خلال فترة ولاية شوقي غريب المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني الأول.

وأكد صدقي أن مباراة الأهلي صعبة ولكنها لن تخلو من المتعة الكروية نظرا لأن بطل إفريقيا يلعب كرة هجومية.

كان سموحة استهل مباريات الدوري الممتاز بالفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير.

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