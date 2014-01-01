إسرائيل تبدأ ترحيل أفارقة تطبيقًا لقانون «المهاجرين غير الشرعيين»

بدأت السلطات الإسرائيلية، في ترحيل مهاجرين من إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان، بعدما تسللوا إليها بشكل غير شرعي، وإعادتهم إلى بلدانهم، بعد بدء تطبيق القانون الذي أصدرته مؤخرًا بشأن المهاجرين غير الشرعيين.

وذكر مسؤولون من إريتريا أن المئات من اللاجئين الإريتريين الموجودين في إسرائيل يطلبون المساعدة من الحكومة من أجل العودة إلى البلاد، مشيرين إلى أن القريب العاجل سيشهد بدء عمل حكومي من أجل إعادة هؤلاء المواطنين.

وأفادت الأنباء بأن عددًا كبيرًا من لاجئي إثيوبيا وجنوب السودان بدأوا يعودون إلى أوطانهم على نفقاتهم وبإمكانياتهم الخاصة.

ويقضي القانون بحبس اللاجئين غير الشرعيين مددًا تتراوح بين عام و18 شهرًا عند طلبهم اللجوء من السلطات الإسرائيلية، هذا في الوقت الذي يقول فيه مدافعون عن حقوق الإنسان إن إسرائيل تطبق سياسة الترهيب على تلك المجموعات من المهاجرين.