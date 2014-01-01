أخبار عاجلة

ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إسرائيل تبدأ ترحيل أفارقة تطبيقًا لقانون «المهاجرين غير الشرعيين»

Google+ Print
إسرائيل تبدأ ترحيل أفارقة تطبيقًا لقانون «المهاجرين غير الشرعيين» إسرائيل تبدأ ترحيل أفارقة تطبيقًا لقانون «المهاجرين غير الشرعيين»

بدأت السلطات الإسرائيلية، في ترحيل مهاجرين من إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان، بعدما تسللوا إليها بشكل غير شرعي، وإعادتهم إلى بلدانهم، بعد بدء تطبيق القانون الذي أصدرته مؤخرًا بشأن المهاجرين غير الشرعيين.

وذكر مسؤولون من إريتريا أن المئات من اللاجئين الإريتريين الموجودين في إسرائيل يطلبون المساعدة من من أجل العودة إلى البلاد، مشيرين إلى أن القريب العاجل سيشهد بدء عمل حكومي من أجل إعادة هؤلاء المواطنين.

وأفادت الأنباء بأن عددًا كبيرًا من لاجئي إثيوبيا وجنوب السودان بدأوا يعودون إلى أوطانهم على نفقاتهم وبإمكانياتهم الخاصة.

ويقضي القانون بحبس اللاجئين غير الشرعيين مددًا تتراوح بين عام و18 شهرًا عند طلبهم اللجوء من السلطات الإسرائيلية، هذا في الوقت الذي يقول فيه مدافعون عن حقوق الإنسان إن إسرائيل تطبق سياسة الترهيب على تلك المجموعات من المهاجرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة