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ضبط 5 أطنان ملح و4 أطنان أرز مجهولين المصدر قبل تروجيهم بالمنوفية

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ضبط 5 أطنان ملح و4 أطنان أرز مجهولين المصدر قبل تروجيهم بالمنوفية ضبط 5 أطنان ملح و4 أطنان أرز مجهولين المصدر قبل تروجيهم بالمنوفية

تمكنت مباحث بمديرية أمن المنوفية برئاسة العقيد مجدى جميل رئيس المباحث من ضبط كميات كبيرة من الأرز وملح الطعام مجهول المصدر بعدد من المستودعات بالمحافظة خلال حملات مكثفة لضبط الأسعار والسلع المغشوشة.

وتم ضبط كل من “محمد على عبد الحميد” 60 سنة مسؤول مستودع مواد غذائية بشارع صبرى أبو علم بشبين الكوم بحوزته 1طن أرز حر مجهول المصدر و”عبد المحسن محمد السيد” 39 سنة مسؤول مستودع مواد غذائية بالبر الشرقى بشبين الكوم بحوزته 2 طن أرز مجهولة المصدر .

كما تم ضبط “محمد أبو اليزيد” 55 سنة مسؤول مستودع مواد غذانية بناحية شارع مصطفى كامل بشبين الكوم بحوزته 1 طن أرز حر مجهول المصدر ،وتم تحرير محاضر وجارى عرضهم على النيابة .

كما تمكنت المباحث من ضبط عدد 5 أطنان ملح مجهولة المصدر بمدينة قويسنا بحوزة مسؤول بالشركة العربية لتكرير الزيوت بناحية المنطقة الثانية مركز قويسنا يدعى “السيد إبراهيم هلال” 49 سنة ،وتم تحرير محضر يحمل رقم 39438 جنح قويسنا.

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