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اصابة ضابط ومخبرين في انفجار ثلاث قنابل بحوزة مسجل خطر داخل مكتب معاون مباحث شبرا

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اصابة ضابط ومخبرين في انفجار ثلاث قنابل بحوزة مسجل خطر داخل مكتب معاون مباحث شبرا اصابة ضابط ومخبرين في انفجار ثلاث قنابل بحوزة مسجل خطر داخل مكتب معاون مباحث شبرا

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، على مسجل خطر مخدرات، يُدعى “أحمد كيكا”، مقيم بأرض لوبار شبرا الخيمة، و بحوزته كيس بلاستيك أسود، به 16 قنبلة بدائية الصنع.

و قالت مصادر امنية إن  قسم اول شبرا الخيمة، تلقى بلاغا يفيد بحيازة”كيكا” قنابل بدائية الصنع، فتحركت قوة امنية و ألقت القبض عليه.

و أضافت المصادر، إنه خلال التحقيق معه، و تحريز القنابل، حاول المتهم تفجير عدد من القنابل داخل مكتب معاون المباحثن ما أسفر عن إصابة  الضابط محمد عفيفي، معاون المباحث، و كلا من وحيد مصطفى رقيب شرطة و عيد متولي رقيب شرطة، بإصاصابات و جروح قطعية، وتم نقلهما إلى المستشفى.

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