"إخوان الجزائر" تحسم أمر مشاركتها بانتخابات الرئاسة خلال الشهر الجارى

الجزائر (د. ب.أ)

تحسم حركة مجتمع السلم المحسوبة على "الإخوان المسلمون" بالجزائر أمر مشاركتها فى انتخابات الرئاسة المقررة فى أبريل المقبل بعد انعقاد مجلس الشورى المقرر منتصف الشهر الحالى.

وقال عبد الرزاق مقرى، رئيس حركة مجتمع السلم في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح أشغال الندوة الوطنية لهياكل الحركة اليوم الاربعاء إن " مجلس الشورى سيفصل فى أمر الرئاسيات المقبلة خلال اجتماع أعضائه منتصف يناير الحالى".

وأضاف أن كل الخيارات واردة ، موضحا أنه سيتم العمل قبل انعقاد مجلس الشورى على " دراسة خيارات المقاطعة أو المشاركة أو إيجاد مرشح توافقى مع بقية التشكيلات السياسية على أن تعرض على مجلس الشورى للفصل فى المسألة .وأكد أن الامتحان الكبير للإصلاحات التى بادرت بها السلطة هو " ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية".

كانت تقارير اعلامية ذكرت أن انتخابات الرئاسة ستقام فى 17 أبريل المقبل.

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