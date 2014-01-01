شريف عامر يزور سجني العقرب والمزرعة ويجري لقاءات خلف الأسوار

مأمور "العقرب": مرسي نزيل مثله مثل غيره.. وسجن المزرعة: العادلي الأكثر التزاما باللوائح

كتب : جهاد أحمد منذ 27 دقيقة

زار الإعلامي شريف عامر، سجني المزرعة والعقرب؛ للتعرف على الإجراءات المتبعة عن قرب وتجول مع القيادات الأمنية خلف الأسوار. خضع للتفتيش داخل سجن المزرعة، مثله مثل أي زائر يدخل السجن، حتى وصل لآخر بوابة تفصله عن عنابر السجناء، وهي المنطقة التي لا يمكن تجاوزها؛ بسبب احترام حقوق السجناء وعدم الحصول على تصريح من النيابة لمقابلة أي سجين.

قال العقيد حسين محروس مأمور سجن المزرعة، إن السجناء الموجودين من رموز نظام مبارك هم "أحمد عز، وحبيب العادلي، إضافة إلى جمال وعلاء مبارك، المحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة".

وأكد محروس، أن الزيارات لرموز نظام مبارك قليلة جدا، ولا يوجد أي استثناءات لهم، مؤكدا أن بعضهم يطلب زيارات في غير المواعيد المحددة وفقا للائحة السجون ويتم رفضها.

وأضاف محروس أنه لا توجد أي استثناءات في التفتيش سواء لرموز نظام مبارك أو السجناء العاديين مشيرا إلى وجود أجهزة متطورة للتفتيش مثل جهاز الأشعة الـ xray إضافة إلى التفتيش اليدوي.

وأوضح محروس أن سجن المزرعة يخلو تماما من رموز نظام "مرسي"، وأكد التزام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بقواعد السجن سواء في الطلبات أو الزيارات أو الممارسات بشكل غير عادي.

ولفت محروس إلى حق السجناء الاحتياطيين في دخول المأكولات من الخارج، بينما لا يحق للمسجون الذي صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ جلب الطعام من الخارج، إلا وقت الزيارة.

ثم انتقل شريف عامر، إلى سجن 992 طرة، الشهير بسجن العقرب، وتجول داخله وأكد أنه لاحظ أن العقرب أكثر تأمينا وأن أسواره أكثر ارتفاعا من سجن المزرعة.

وقال العقيد هشام حمدي مأمور سجن العقرب، إن السجن افتتح في عام 1993 وبني طبقا للنظام الأوروبي مشيرا إلى أنه مزود بـ 6 مستويات للحراسة.

وعن تعاطف إدارة السجن مع بعض النزلاء، قال حمدي إن إدارة السجن تراعي الظروف الإنسانية للنزلاء بناء على تعليمات وزير الداخلية، وعن الفرق بين سجن العقرب وباقي السجون المصرية قال حمدي: إنه لا يوجد فرق سوى أن العقرب بدأ في تنفيذ حزمة من الإجراءات الأمنية التي جاري تعميمها الآن على باقي السجون المصرية، وعددها نحو 42 سجنا.

تفقد عامر، الغرف الزجاجية المخصصة لزيارات رموز الإخوان وهي مزودة بثلاث كراسي لكل غرفة ويمكن لمأمور السجن السماح بإضافة كرسي رابع.

وأكد حمدي أن التريض في السجن يكون لمدة ساعة يوميا مقسمة إلى نص ساعة في النهار، ونص ساعة بالليل، ويتم حرمان السجين منها حال مخالفته لوائح السجن.

وأكد حمدي أن مرسي نزيل خاضع للتحقيق، ومسجون احتياطي ويطبق عليه القانون مثله مثل أي نزيل في السجن.

وقال حمدي، إن سجن العقرب سمي بهذا الاسم؛ بسبب شكله الهندسي وشدة الإجراءات الأمنية به.