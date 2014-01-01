دراسة: منتجات اللحوم لديها نفس أثر التدخين فى الإصابة بالسرطان

نشرت ميديكال نيوز توداى أن دراسة دولية جديدة تمت باستخدام إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2008 عن معدلات الإصابة العالمية بالسرطان، خلصت تلك إلى أن بعض السلوكيات الحياتية كالتدخين وتناول وجبات غذائية مليئة بالمنتجات الحيوانية على وجه التحديد لها صلة قوية بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان. ويعتقد باحثو الدراسة التى نشرت نتائجها فى مجلة المغذيات أنها قد تؤثر فى السياسات الغذائية الدولية.

> بدأت الأبحاث بمراقبة معدلات الإصابة بـ21 نوعا مختلفا من السرطان فى 157 دولة مختلفة عام 2008 وتم مقارنتها مع مؤشرات العوامل المسببة للخطر التى يمكن تعديلها.

قدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بيانات عن السلوكيات الغذائية، يعود تاريخها إلى عام 1980، فوفقا للباحثين عادة ما يكون هناك تأخير حوالى 20 عاما، بين التغيرات فى النظام الغذائى، وذروة معدلات الإصابة بالسرطان المتعلقة بها.

> شملت قائمة المنتجات الحيوانية اللحوم والأسماك والبيض واستخدمت معدلات الإصابة بسرطان الرئة كمؤشر على آثار التدخين وتلوث الهواء.

وأوضحت الدراسة أن أكثر من نصف معدلات الإصابة بالسرطان فى 87 دولة كان لها علاقة بالتدخين والمنتجات الحيوانية. بالإضافة إلى ذلك فإن المشروبات الكحولية شاركت بنسبة أقل لكنها لا تزال مؤثرة فى معدلات الإصابة بالسرطان.

> أظهرت البيانات أن الوجبات الغذائية عالية المحتوى من المنتجات الحيوانية كان لها علاقة أقوى بمعدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان كسرطان الثدى والبروستاتا.

بالنسبة للذكور لاحظ الفريق أن مؤشر التدخين كان أهم بمرتين من مؤشر المنتجات الحيوانية، أما بالنسبة للإناث كان مؤشر المنتجات الحيوانية أهم بمرتين من التدخين، مما يكشف عن الفرق بين الجنسين فى عوامل الخطر.

ووجد الفريق أن المنتجات الحيوانية كان لها أقوى علاقة مع أنواع معينة من السرطان مثل سرطان الثدى للإناث، والكلى والمبيض والبنكرياس والبروستات والخصية وسرطان الغدة الدرقية.

يقول الباحثون المنتجات الحيوانية قد تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان لأنها تعزز نمو الجسم وكذلك الأورام من خلال

> إنتاج عامل نمو شبيه الإنسولين IGF-1

> فباستخدام الشعب اليابانى كمثال أشار البحث إلى أن الأجيال الأكبر سنا عموما أقصر من الغربيين، فى حين أن الأجيال الشابة تقريبا فى نفس طول القامة لهم.

هذا لأن النظام الغذائى اليابانى التقليدى يأخذ 10٪ فقط من السعرات الحرارية من المنتجات الحيوانية، وقد انتقلت اليابان منذ فترة لاتباع نظام غذائى أكثر قربا من النظم الغربية حيث أصبح 20٪ من السعرات الحرارية تأتى من المنتجات الحيوانية.

كما لاحظ الفريق أيضا أن معدلات سرطانات شائعة فى الدول الغربية قد زادت بشكل كبير فى اليابان على مدى السنوات الـ20 أوالـ30 الماضية.

> ويقول الدكتور نيل بارنارد رئيس لجنة الأطباء وعضوهيئة التدريس فى جامعة جورج واشنطن للطب: "هذه الدراسة هامة وتظهر علاقات قوية بين السياسات الغذائية ومخاطر الإصابة بالسرطان".

> كما تكشف نتائج أخرى من الدراسة المشروبات الكحولية ترتبط بسرطان القولون والمستقيم، كما أن الحلويات الزائدة ترتبط بالإصابة بسرطان الدماغ فى الإناث وسرطان البنكرياس والبروستاتا.

الإبطاء فى تناول الطعام يقلل الشعور بالجوع واستهلاك الطاقة

دراسة: هناك علاقة بين مستويات الكوليسترول فى الدم والزهايمر

دراسة: اضطرابات الغذاء فى سن المراهقة قد تؤثر فى الوزن فى وقت لاحق

أقرا أيضا

>"الوزراء": لن نسمح لأى دولة بالتدخل فى الشئون الداخلية المصرية

المتحدث العسكرى: القبض على 10 إرهابيين وحرق 11 عشة بسيناء

ننفرد بنشر حيثيات تأييد إجراء الاستفتاء فى موعده.. "القضاء الإدارى" تدافع عن شرعية تولى "منصور" رئيسا.. وتؤكد: الجيش انحاز للمصريين فى 30 يونيو مثل 25 يناير.. ومن حق الشعب الثورة على الرئيس الخائن

إبراهيم داود: عام الأمل

بالفيديو.. مسجون فى عربة ترحيلات للإخوان: «اوعوا تولعوا فى العربية وإحنا جواها»

بالفيديو والصور.. "Robot" على شكل عنكبوت يحرق الورق ويفجر البالونات

نجوم الفن والإعلام والسياسة يشيعون جثمان "الليثى"