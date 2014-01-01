"التراكوما" من أكثر الأسباب انتشارا للإصابة بالتهابات القرنية

كثير من الأشخاص، لا يعتنون بصحة أعينهم، ويستخدمون أشياء تؤثر على صحة العين، ومن الممكن أن تتسبب فى حدوث عتامة بالعين، إذا تم إهمال علاجها، ومن هذه الأمراض التهاب قرنية العين .

يقول الدكتور محمد مجدى، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن التهابات القرنية هى عبارة عن التهابات فى أنسجة قرنية العين، نتيجة الإصابة ببعض الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، وغيرها من الأسباب الأخرى، كالاستخدام الخاطئ للعدسات اللاصقة .

> ويضيف أستاذ طب وجراحة العيون، أن الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالتهابات القرنية، العدسات اللاصقة، فأحيانا تصيب القرنية بقرح، وهى من أكثر الأسباب التى تؤدى لالتهابات القرنية التراكوما، لأنها متواجدة فى مصر بكثرة، نتيجة لتلوث الجو، وانتشار الذباب .

وأضاف مجدى، أن هناك بعض الالتهابات التى تحدث فى قرنية العين، نتيجة لنقص المناعة، فتصيب الالتهابات الخلايا الوسطى من القرنية، لافتًا إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤدى إلى الفشل فى أداء طبقة القرنية، ويسبب حدوث عتامة بالقرنية.

يشير مجدى، إلى أن الإهمال فى علاج التهابات القرنية، يؤدى لحدوث مضاعفات كحدوث ثقب فى القرنية، ونقص حاد فى فيتامين "أ"، يسبب ذوبان قرنية العين، وفقدانها، وحدوث عتامه بها، فعند حدوث هذه المضاعفات، يتم ترقيع أو استبدال للقرنية، وفى حالة حدوث عتامة، يتم وضع مادة معينة على القرنية لحدوث ثقوب، مضيفًا أن علاج التهابات القرنية يكون على حسب كل حالة، ويتم العلاج بالأدوية .

ويوضح أستاذ جراحة العيون، أن من أعراض التهابات قرنية العين، وجود الآلام بالقرنية، وتدميع، واحمرار فى العين، وعدم القدرة على التركيز فى الضوء، والتأثير على الرؤية.

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