المصرية للاتصالات تستعجل الحكومة لإصدار الرخصة الرابعة

تسود حالة من الارتياح داخل الشركة المصرية للاتصالات بعد خروج ملف الرخصة المتكاملة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحويله إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ قرار حكومى بشأنها.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فرحة عارمة سادت بين جميع العاملين ومسئولى الشركة لهذا القرار مشيرين أن الشركة استعدت فنيا وتجاريا للمرحلة الأولى للرخصة، إلا أنها تخشى من إطالة أمد فترة حسم الرخصة بمجلس الوزراء.

وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الشركة لم تتلق إخطارا رسميا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشان الرخصة الموحدة.

لمزيد من اخبار الاقتصاد

>الببلاوى يقرر التجديد لرئيس "الموازنة العامة" بعد بلوغه سن المعاش

>هيئة التنمية توقع 7 بروتوكولات مع المحافظين لترفيق المناطق الصناعية

>وزير الاتصالات يستقبل مستشار الرئيس للتعرف على خطة الوزارة المستقبلية

أقرا أيضا

>"الوزراء": لن نسمح لأى دولة بالتدخل فى الشئون الداخلية المصرية

المتحدث العسكرى: القبض على 10 إرهابيين وحرق 11 عشة بسيناء

ننفرد بنشر حيثيات تأييد إجراء الاستفتاء فى موعده.. "القضاء الإدارى" تدافع عن شرعية تولى "منصور" رئيسا.. وتؤكد: الجيش انحاز للمصريين فى 30 يونيو مثل 25 يناير.. ومن حق الشعب الثورة على الرئيس الخائن

إبراهيم داود: عام الأمل

بالفيديو.. مسجون فى عربة ترحيلات للإخوان: «اوعوا تولعوا فى العربية وإحنا جواها»

بالفيديو والصور.. "Robot" على شكل عنكبوت يحرق الورق ويفجر البالونات

نجوم الفن والإعلام والسياسة يشيعون جثمان "الليثى"

>