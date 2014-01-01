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المصرية للاتصالات تستعجل الحكومة لإصدار الرخصة الرابعة

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المصرية للاتصالات تستعجل الحكومة لإصدار الرخصة الرابعة المصرية للاتصالات تستعجل الحكومة لإصدار الرخصة الرابعة

تسود حالة من الارتياح داخل الشركة المصرية للاتصالات بعد خروج ملف الرخصة المتكاملة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحويله إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ قرار حكومى بشأنها.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فرحة عارمة سادت بين جميع العاملين ومسئولى الشركة لهذا القرار مشيرين أن الشركة استعدت فنيا وتجاريا للمرحلة الأولى للرخصة، إلا أنها تخشى من إطالة أمد فترة حسم الرخصة بمجلس الوزراء.

وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الشركة لم تتلق إخطارا رسميا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشان الرخصة الموحدة.

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