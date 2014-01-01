فودافون: نتخذ إجراءات قانونية ضد من حاولوا تشويه سمعة الشركة

قالت شركة فودافون مصر، إنها قامت منذ أيام بعرض إعلان قصير على شبكات الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى خاص بعرض لإعادة تشغيل الشريحة لعملائها، وتم استخدام شخصية "أبلة فاهيتا" الكوميدية كوسيلة لإيضاح العرض للمشاهدين، فى سياق كوميدى ساخر يتناسب مع صفات الشخصية الكوميدية وطرق التواصل الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعى.

وأوضحت الشركة فى بيان أن هذا الإعلان القصير أثار ردود فعل مختلفة مما استدعى توضيح التالى أنه ما هو إلا وسيلة اتصال تسويقية تهدف إلى التعريف بعرض إعادة تشغيل شريحة فودافون وجذب المشاهد للمنتج.

وأضافت الشركة، أن الإعلان لا يحمل أى بعد آخر غير الموضح أعلاه وأى تفسيرات مخالفة لذلك تعد محض خيال وأراء شخصية لبعض مشاهدى الإعلان وفودافون غير مسئولة عن التوجهات الشخصية والتفسيرات البعيدة عن الواقع لبعض من شاهدوا الإعلان.

وشددت فودافون أنها تنأى بنفسها عن الدخول فى تفاصيل التفسيرات والاتهامات غير المعقولة التى صدرت من بعض الأشخاص وتحتفظ فودافون بحق الرد بالطريقة التى تراها مناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يحاولوا تشويه سمعة الشركة.

من جهة أخرى فقد استمعت نيابة أمن الدولة لأقوال الممثل القانونى لشركة فودافون بشأن البلاغ المقدم من أحمد سبايدر بشان إعلانها "شريحة المرحوم" الذى ظهرت فيها الشخصية الكارتونية الشهيرة "أبلة فاهيتا" حيث اعتبرها مقدم البلاغ أنها تتضمن شفرات تحريضية.

وأوضحت مصادر لليوم السابع، أن ممثلى فودافون انصرفوا من النيابة بعد الإدلاء بأقوالهم، مشيرا أن النيابة قد تستدعى شركة الإعلانات "جى دبليو تى" فى إطار الاستماع لجميع الأقوال فى إطار التحقيقات الجارية بهذا الشأن.

وكان خالد حجازى، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بـ"فودافون"، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أحقية أى مواطن فى تقديم بلاغات إلى النائب العام، مشيرا إلى أن هذا الأمر به نوع من التشهير بأكبر شركة محمول بمصر.

وأوضح حجازى، أن نيابة أمن الدولة تستمع للممثل القانونى للشركة، لافتا إلى أن "فودافون" يعمل بها 9 آلاف موظف ولديها استثمارات بالمليارات، وأن وكالة إعلانية تعاقدت معها هى من قامت بعمل الإعلان.

وأضاف أن إعلان واتهام فودافون بهذا الأمر "كلام فارغ"، ولا يجب أن يفسر الإعلان بهذا الشكل.

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