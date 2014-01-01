الفضالى: الشعب المصرى سيعطى درساً للإخوان فى الاستفتاء على الدستور بـ”نعم”

أشاد أمين “تيار الاستقلال” بمدينة السويس بالوثيقة الدستورية الجديدة الصادرة من لجنة الخمسين ،مؤكداً أن يوم الاستفتاء سيكون يوم الخروج الثالث.

و رحب الحضور بالسيد المستشار أحمد الفضالى الذى أشادوه بدوره فى حل الحزب الوطنى و حل حزب الحرية و العدالة و دوره فى مواجهة الإخوان ووقوفه ضدهم بقوة أثناء حصار الإخوان لجمعية الشبان المسلمين فى مليونية تطهير القضاء وقيامه بتحرير أول توكيل للفريق السيسى لإدارة شؤون البلاد لبداية العصيان المدنى فى يناير 2012 وأن التوكيل كان نواة لبداية ثورة 30 يونيو و قيامه بعد الثورة بتوحيد القوى الوطنية و تأسيسه الجبهة الوطنية من أجل لم شمل القوى الوطنية.

و تحدثت إنصاف إسماعيل منسقة المؤتمر، مقدمة التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا من أجل مصر قائلةً :”إن شعب السويس كله مصر على استكمال خارطة الطريق و المضى قدماً فى مراحلها”.

و ناشدت منسقة المؤتمر جموع المصريين بالتوجه و المشاركة فى الاستفتاء و التصويت بنعم للدستور.

و قال السيد المستشار أحمد الفضالى :”إن الذين استهل الحضور كلمته بإن النسبة إن شاء الله ستكون 100 فى 100 من نسبة الموافقين”.

وأشاد الفضالى بمدينة السويس الباسلة وبوعى الحضور داخل المؤتمر،قائلاً :”إن السويس لها مكان خاصة فى قلوب المصريين”.

و أكد منسق تيار المستقبل أن فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر كان لزاماً علي الجميع أن يبصر الشعب بحقيقة الموقف السياسى، وأن بعد أن تحجر الشعب المصرى من دعاة الرجعية و التطرف و يكون لزاماً علينا أن نحافظ ألا يعود هذا النظام الظلامى مرة أخرى إلى حكم مصر.

و قال الفضالى :”إن الإسلام ليس له علاقة بالتطرف الذى ظهر منهم فى الشارع المصرى “،مضيفاً أن الشعب المصرى أعلم منهم بدينهم وأنه رئيس لجمعيات الشبان المسلمين التى تعد من أكبر الجمعيات الإسلامية فى العالم.

وأشار المستشار الفضالى إلى أن مصر هى دولة الأمن و الأمان و ذلك ليس من تصوير البشر و لكن كان هذا “من المولى عز و جل” على حد قوله .

و قال الفضالى :”إن هذا الدستور هو أكثر دستور حظى بتوافق مجتمعى فى مصر و أن الأمر حينما يتعلق بمصر و بالأمن القومى لمصر فيجب علينا أن ننحاز إلى مصلحة مصر على المصلحة الخاصة و أنه يجب ألا نسير خلف المصالح الحزبية وأن ننحاز إلى مصلحة مصر”.

و صرح الفضالى بأن الرئيس المدنى لمصر لا يتعارض مع أن يكون المرشح عسكرياً و أن ترشح الفريق السيسى للرئاسة لا يعنى أنه مرشح عسكرياً وأنه بمجرد خروجه أو استقالته فإنه يكون بذلك مرشحاً مدنياً وأن الفريق السيسى إذا ترشح فسيكون الشعب المصرى كله خلفه و أن الفريق السيسى فى هذه الحالة هو رئيساً مدنياً لمصر و يكون قد لبى مطالب الشعب المصرى.

و تحدث الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب” الأحرار” و بدا بشكر أهالى السويس على الحضور، قائلاً :”إن نعم للدستور هى نعم لمصر”

وأشار رئيس حزب الأحرار إلى أن نسبة الفقر و البطالة زادت أثناء حكم الإخوان وأن الأحوال الاقتصادية تدهورت بشدة أثناء حكمهم.