بالفيديو – مورينيو يعقب على غضب ماتا من الاستبدال

عقب جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على الطريقة الغاضبة التي عبر بها خوان ماتا عن نفسه وهو يخرج مستبدلا في مباراة ساوثمبتون.

كان ماتا قد تم استبداله والنتيجة تشير للتعادل السلبي، وقد لعب بديله أوسكار دورا بطوليا في منح الزرق النقاط الثلاث بصناعة هدف وإحراز أخر والمساهمة في الثالث.

ويعاني ماتا هذا الموسم من مشاركة متذبذبة، في ظل توافر عدد كبير من النجوم في كتيبة مورينيو بهذا المركز.

وقال مورينيو عن كل هذا: "لو أردت رأيي، لا أريد أن يرحل ماتا عن تشيلسي".

ثم استدرك "لكن مكتبي دائما سيظل مفتوحا لأي لاعب له أي طلب.. لكن ماتا لم يطلب منا لا الرحيل ولا أي شيء آخر".

وتابع المدرب البرتغالي "لم أشاهد رد فعل ماتا، لكنه قد يكون غاضبا لأن النتيجة كانت سلبية".

وأضاف "لقد احتفل معنا بالأهداف.. الكل يعرف أن الفوز كان ضروريا حتى لا نتبعد عن سباق القمة".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.