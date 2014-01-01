إصابة 5 من أسرة واحدة بكفر الشيخ في حريق بسبب تسرب غاز

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بقرية أبو طبل مركز كفر الشيخ بحروق شديدة نتيجة تسرب غاز من أحد المواقد التي تعمل بالغاز إثناء قيامهم بطهي الطعام وتم نقلهم لمستشفي كفر الشيخ العام .

وكان اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطار من مستشفي كفر الشيخ العام بوصول “ع ع ع” 55 سنة وزوجته” ح ع ف” 50 سنة وإبنتها 27 سنة وإبنتهما المصابة إحداهما 10 سنوات والأخرى 7 سنوات مصابين بحروق بجميع أجزاء الجسم بنسبة تتراوح مابين 15 و20% وتعذر استجوابهم لسوء حالتهم.

وتم حجزهم لتقديم العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة رقم. 3977لسنة 2014.