التيار الشعبي يطالب السيسي بتقديم برنامجه للمصريين للاستقرار على مرشح الثورة

كتب : محمد محمود

قال عماد حمدي المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي ” إن التيار قد بدأ في تكوين تحالف قوي يمثل القوى الثورية و ينافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة ” ، مؤكدًا ” إن حركة تمرد هي أقرب للتيار للتحالف معها في المنافسات البرلمانية المقبلة عن غيرنا من القوى لأن مؤسسيها أعضاء بالتيار ” .

وأكد حمدي في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء أن التيار وتمرد يتواصلون مع كل أطراف الجانب الثوري لتدشين تحالف قوي يمثل الثورة وينطلق لقيادة الدولة .

وأوضح المتحدث بإسم التيار ” إن حمدين صباحي مؤسس الحزب لم يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسة بل أعلن عن إستعداده لدخول الانتخابات لو حصل على توافق بين القوى السياسية والثورية المؤيدة لثورتي 25 يناير و 30 يونيه ” .

وأكد ” عندما يأتي مرشح لرئاسة الجمهورية يعبر عن الثورة والثوار ، ستخرج مصر من دائرة الاحتجاج والفوضى والمظاهرات وستتحقق أهداف الثورة “.

وحول تصريحات حسام مؤنس المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي والمهندس عبد العزيز الحسيني القيادي بالتيار ، برفض ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للانتخابات الرئاسية المقبلة ، قال إن هذا الكلام لا يمثل التيار الشعبي لكنه وجهة نظر خاصة بهم ، موضحًا ” أن مؤنس والحسيني وجهة نظرهم إن استمرار الفريق السيسي وزيرًا للدفاع أفضل لمصر من ان يكون رئيسا للجمهورية ” .

وأكد عماد أن ” لو أراد السيسي الترشح للرئاسة عليه أن يطرح نفسه وبرنامجه ومن يسانده على القوى السياسية كما سيفعل صباحي للإستقرار على مرشح واحد” مضيفًا ” ويجب على من يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ان يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يناير ” .