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وكيل وزارة الصحة بالمنيا تنفي حدوث أي إضراب بالمستشفيات

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وكيل وزارة الصحة بالمنيا تنفي حدوث أي إضراب بالمستشفيات وكيل وزارة الصحة بالمنيا تنفي حدوث أي إضراب بالمستشفيات

كتب : إسلام فهمي منذ 60 دقيقة

أكدت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انتظام العمل واستقبال جميع حالات المرضى بجميع المستشفيات العامة والحكومية، نافية حدوث أي إضرابات.

وقالت وكيل الوزارة الصحة، إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وجود إضراب جزئي بالمنيا عارٍ تماما من الصحة، وأضافت أن مستشفيات المحافظة تعمل بانتظام ولم يتم رصد حالة إضراب واحدة، كما أن العيادات الخارجية تعمل بكامل طاقتها، وناشدت وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر إية أخبار متعلقة بالصحة.

يذكر أن المجلس الإقليمي للصحة، عقد اجتماعا برئاسة اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا؛ لمناقشة سبل مواجهة إضراب الأطباء في الأول من يناير بناء على دعوة نقابة الأطباء.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات مرتبطة بالإدارات الصحية لمتابعة أية تقصير في مستوى الخدمات، خاصة الحالات الحرجة، وكذلك تجهيز سيارات الإسعاف المجهزة بكافة المراكز لمواجهة أي طارئ.

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