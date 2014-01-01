وزير المالية: إقرار مشروع قانون المهن الطبية بالتوافق مع ممثلى الصحة

أ. ش.أ

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية إن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية تم إقراره بالتوافق مع فريق من وزارة الصحة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وأن دراسته استغرقت عدة اجتماعات مشتركة على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف جلال فى تصريح له اليوم، أن ضعف معاشات العاملين فى المهن الطبية هو قضية قومية تحتاج علاجا أشمل وتعديلا فى نظام التأمينات والمعاشات بما يكفل له الاستدامة ويوفر معاشات كريمة لكل أبناء المجتمع.

وأشار إلى أن ذلك ليس دور الوزارة وحدها، ويتطلب تضافر جهود جهات أخرى مثل وزارة التأمينات والمجلس القومى للأجور وغيرها.

وأوضح أن الإضرابات السلمية القانونية حق طبيعى لكل فئات المجتمع وجزء أصيل من الحريات العامة لكنه يأمل أن يقدر الأطباء الظروف التى تمر بها مصر حاليا والتى يعلم أبعادها الجميع وأن يقدروا أيضا الجهد الذى تقوم به الحكومة ووزارة المالية لتطوير خدمات التعليم والصحة، وتحسين بيئة عمل وأجور العاملين فى هذين المجالين الحيويين واللصيقين بالمفهوم الحقيقى للعدالة الاجتماعية.

ومن جانبه، صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن القانون الذى تم إقراره أمس من مجلس الوزراء يستفيد منه نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.

وقال المصدر إن الكل سيتساوى فى الحصول على المزايا الجديدة وبناء على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول فى خدمة المواطنين ليصبح ذلك هو المعيار الأساسى بما يسهم فى الارتقاء بالخدمة الطبية إلى المستوى الذى يليق بمصر، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق على قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب لتضمينها فى اللائحة التنفيذية للقانون.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على إقرار بدل إضافى تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهريا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه فى أول يوليو 2016، مع استمرار صرف بدل العدوى بنسبته الحالية ومضاعفة الفئات المعمول بها حاليا كبدل طبيعة العمل والحرمان للصيادلة.

كما تم الاتفاق على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية فى صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لعدد أيام السهر والمبيت، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التى كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وأى مناطق أخرى تحدد بقرار من رئيس الوزراء.

وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يصرف مع الراتب الشهرى ويبلغ 450% من الراتب الأساسى للطبيب البشرى و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلى وطبيب العلاج الطبيعى والطبيب البيطرى والتمريض العالى و340% للكيميائيين والفيزيقيين و320% لفنى التمريض وفنى صحى, كما يتدرج الحافز المالى الإضافى والذى تم إقراره لأول مرة فى ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشرى إلى 100% لفنى التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، بالإضافة لذلك يصرف حافز طوارىء للأطباء الإخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300%، ولفنى الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%..

الجدير بالذكر أنه تم إقرار أيام للسهر والمبيت لأول مرة للطبيب المكلف حديثا بفئات وحد أقصى 10 أيام لكل منها.

وقال المصدر إن القانون نص على إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز أو مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة أو غير ممولة، ويحظر إصدار أى قرارات مالية لإثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها.

وأضاف أنه من الصعوبة بمكان تغيير أساسى المرتبات كما يطالب البعض حيث أنه لابد من الالتزام بالقواعد الواردة فى القانون 47 لسنة 1978 والذى ينظم أوضاع العاملين المدنيين بالدول جميعها بما فيها أصحاب القوانين الخاصة والمعروفين باسم أصحاب الكادرات الخاصة.

ولفت إلى أن كل الحوافز والمزايا التى تم إقرارها للمهن الطبية تخضع للمعاشات طبقا لأحكام قانون كل جهة فضلا عن القواعد العامة المنظمة للمعاشات فى البلاد.

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